現「場」不唸ㄔㄤˇ？一堆人原地崩潰 現役國文老師神解二版差異
自從「蛤蜊」要念「隔離」後，「巷弄」要念「巷ㄌㄨㄥˋ」後，大家似乎已不敢說自己精通「國語」了。一名女網友日前發現，在《教育部重編國語辭典修訂本》裡，「現場」的場字竟然要念「ㄔㄤˊ」，讓一堆人崩潰大嘆「怎麼一直改來改去」。不過，現役國文老師回應了，說明另個「簡編版」才是現場教學版讀音，「現場」的場還是念「ㄔㄤˇ」，大家不要擔心。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在Dcard發文透露，提出「現場」的場字，在《教育部重編國語辭典修訂本》裡竟然要念「ㄔㄤˊ」，讓她大感意外。「場」字念法也引起網友討論，有人認為「這種東西改來改去真的超沒意義，與其改這個不如去關注國高中課綱裡面錯一堆的東西，超多的觀念都過時了」、「沒意義的東西改來改去是有什麼用」。
不過，根據《教育部重編國語辭典修訂本》首頁公告，其為歷史語言辭典，主要紀錄語言使用歷程，適用對象為語文研究者。並強調若為國小、國中、高中的學習或教學，建議優先使用《國語小字典》或《國語辭典簡編》。
而在《國語辭典簡編》上查詢，「現場」的念法依然是大家所熟悉的「現ㄔㄤˇ」。有不少國文老師回應，強調「高中現職國文老師路過，重編版是語音流變的研究用辭典；簡編版才是教學現場的讀音，另外，根本就沒有讀音改來改去，88年一字多音審定表後根本沒改過！」、「現職國小老師路過，注音要以教育部簡編版字典為主」。