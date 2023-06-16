房貸全他扛！傻問「婚前買房or婚後」　律師：何時買都得分一半

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他也說，如果要買房，房貸占他薪資收入約4成，因此婚後的生活開銷可能是雙方各自負擔一半，或是女方負擔6成、他負擔4成，對此他也好奇，自己應該要在婚前買房，還是婚後，「各位都是怎麼決定要婚前買房，還是婚後買房的啊？需要考慮什麼嗎？」
貼文引發不少過來人給建議，「都你出錢當然婚前買，要保護好自己」、「房子預算幾乎都你出了，你還想要婚後買房共同登記嗎」、「當然婚後買，除非你能保證貸款完全自己付」。
不過實際上，即使男方是在婚前買房，仍有一部分算是共有財產，律師呂秋遠曾撰文分析，婚前所購買的房產，在婚後所支付的房貸以及未來房子增值的增幅，都算是夫妻共有財產，離婚時女方仍有權要求分一半。
馨傳不動產智庫執行長何世昌接受《NOWnews今日新聞》訪問時說，「現在離婚率都這麼高了，更何況只是情侶」，認為除非是共同持有，否則強烈不建議在婚前買房，萬一不幸分手，房屋財產劃分很難處理，如果買的是預售屋，還有「跌價」的問題。
何世昌說，常有情侶分手後來問「房子該怎麼處理」，最困難的是證明金流區分所有權比例，如果情侶真想在婚前買房，最忌諱以現金交付，建議設立共同帳戶，匯款時註明用途，萬一有狀況發生時也好因應。