Fed利率凍漲央行跟進！台灣房市「三低」續延燒　專家曝後續趨勢

房貸全他扛！傻問「婚前買房or婚後」　律師：何時買都得分一半

▲有計畫結婚的情侶該在婚前買房，還是在婚後買房？事實上，就算男方在婚前買房，萬一離婚後，女方也有權要求分一半。（示意圖／永慶房屋提供）
▲有計畫結婚的情侶該在婚前買房，還是在婚後買房？事實上，就算男方在婚前買房，萬一離婚後，女方也有權要求分一半。（示意圖／永慶房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

都準備要結婚了，婚前買房還是婚後買房有差嗎？一名男子近期計畫和女友步入禮堂，打算婚後搬離父母家住新房，也和女友說好大致的財務分配，房貸與裝潢全由他扛，房貸約占他收入的43%，管理費與婚後生活開銷則是他和女友一人一半走「AA制」，未料下手前猶豫要婚前買還是婚後買房？對此，律師說即使男方是在婚前買房，離婚時女方仍有權要求分一半

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原PO在在Dcard發文指出，最近和女友打算結婚，並預計婚後會搬出去生活，因此兩人也有買房的計畫，不過因為某些原因，買房後每個月的房貸和大部分的裝潢費用，都會由他支付，「女友會幫忙出一些升級她想要的東西，管理費一人一半。」

▲新北淡水區新建案平均總價已破千萬元。（圖／記者徐銘穗攝）
▲都準備要結婚了，婚前買房還是婚後買房有差嗎，專家提醒認為除非是共同持有，否則強烈不建議在婚前買房。（示意圖／記者徐銘穗攝）
他也說，如果要買房，房貸占他薪資收入約4成，因此婚後的生活開銷可能是雙方各自負擔一半，或是女方負擔6成、他負擔4成，對此他也好奇，自己應該要在婚前買房，還是婚後，「各位都是怎麼決定要婚前買房，還是婚後買房的啊？需要考慮什麼嗎？」

貼文引發不少過來人給建議，「都你出錢當然婚前買，要保護好自己」、「房子預算幾乎都你出了，你還想要婚後買房共同登記嗎」、「當然婚後買，除非你能保證貸款完全自己付」。

不過實際上，即使男方是在婚前買房，仍有一部分算是共有財產，律師呂秋遠曾撰文分析，婚前所購買的房產，在婚後所支付的房貸以及未來房子增值的增幅，都算是夫妻共有財產，離婚時女方仍有權要求分一半。

馨傳不動產智庫執行長何世昌接受《NOWnews今日新聞》訪問時說，「現在離婚率都這麼高了，更何況只是情侶」，認為除非是共同持有，否則強烈不建議在婚前買房，萬一不幸分手，房屋財產劃分很難處理，如果買的是預售屋，還有「跌價」的問題。

何世昌說，常有情侶分手後來問「房子該怎麼處理」，最困難的是證明金流區分所有權比例，如果情侶真想在婚前買房，最忌諱以現金交付，建議設立共同帳戶，匯款時註明用途，萬一有狀況發生時也好因應。
 

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