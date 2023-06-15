許傑輝《婆婆2》喊卡！製作人止血性騷擾風暴　證實劇組停拍

許傑輝性騷擾連環爆「退出演藝圈」！昔日老闆吳宗憲回應了

▲對於許傑輝性騷擾風波不斷，昔日老闆吳宗憲也回應了。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.11）
▲對於許傑輝性騷擾風波不斷，昔日老闆吳宗憲也回應了。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.11）

記者郭佩蓉/綜合報導

「#MeToo」風暴從政壇延燒到演藝圈，藝人許傑輝近日深陷性騷擾風波，他稍早宣布退出演藝圈，為所有指控止血，而許傑輝曾是綜藝大哥吳宗憲旗下「憲憲家族」成員之一，如今因性騷擾事件賠上了33年演藝生涯，吳宗憲也回應《NOWnews今日新聞》記者：「難過到說不出話。」

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▲許傑輝在演藝圈佔有一席之地，近日卻接連捲入性騷擾風波當中。（圖／翻攝自許傑輝臉書）
▲許傑輝在演藝圈佔有一席之地，近日卻接連捲入性騷擾風波當中。（圖／翻攝自許傑輝臉書）
女星黃云歆14日發文爆料，10年前許傑輝要她用乳溝夾巧克力、交性感作業，涉及性騷擾。啦啦隊女神短今（胡馨儀）今（15）日也在IG爆料曾被許傑輝摸胸部，甚至被要求傳性感自拍照給他，揭開當年的選角騙局，引起熱議。

▲▼短今發行過2本個人寫真集，曾與同期的峮峮被票選為PS女孩新人王。（圖／翻攝自短今臉書）
▲短今也自爆曾被許傑輝性騷。（圖／翻攝自短今臉書）
▲黃云歆（左）控許傑輝性騷擾，被要求穿胸罩夾巧克力。（圖／翻攝黃云歆、許傑輝臉書）
▲黃云歆（左）控許傑輝性騷擾，被要求穿胸罩夾巧克力。（圖／翻攝黃云歆、許傑輝臉書）
▲吳宗憲透露，辛龍最近的狀況，並勸過對方趕快回到演藝圈表演，回到社會服務大眾。（圖／東森提供）
▲吳宗憲對於許傑輝宣布退出演藝圈一事感到很難過。（圖／東森提供）
對於性騷擾事件連環爆，許傑輝稍早宣布退出演藝圈，為所有指控止血，「本人即日起退出演藝事業，停止所有公開活動，深自反省，誠心道歉」，賠上33年演藝生涯。稍早《NOWnews今日新聞》記者致電給吳宗憲，他也回應：「唉，我難過到說不出話來……有機會進棚，再跟大家聊聊天吧！」言語間滿是無奈。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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