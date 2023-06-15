許傑輝性騷擾連環爆「退出演藝圈」！昔日老闆吳宗憲回應了
「#MeToo」風暴從政壇延燒到演藝圈，藝人許傑輝近日深陷性騷擾風波，他稍早宣布退出演藝圈，為所有指控止血，而許傑輝曾是綜藝大哥吳宗憲旗下「憲憲家族」成員之一，如今因性騷擾事件賠上了33年演藝生涯，吳宗憲也回應《NOWnews今日新聞》記者：「難過到說不出話。」
記者郭佩蓉/綜合報導
女星黃云歆14日發文爆料，10年前許傑輝要她用乳溝夾巧克力、交性感作業，涉及性騷擾。啦啦隊女神短今（胡馨儀）今（15）日也在IG爆料曾被許傑輝摸胸部，甚至被要求傳性感自拍照給他，揭開當年的選角騙局，引起熱議。
對於性騷擾事件連環爆，許傑輝稍早宣布退出演藝圈，為所有指控止血，「本人即日起退出演藝事業，停止所有公開活動，深自反省，誠心道歉」，賠上33年演藝生涯。稍早《NOWnews今日新聞》記者致電給吳宗憲，他也回應：「唉，我難過到說不出話來……有機會進棚，再跟大家聊聊天吧！」言語間滿是無奈。
※【NOWnews 今日新聞
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