快訊／《人選之人》黃健瑋被爆趁機性交　老婆蔡亘晏：相信我先生

黃健瑋被控「趁機性交」急撇清！《人選》編劇簡莉穎發聲：不知情

▲《人選之人》男主角黃健瑋被指控趁機性交，他極力否認是事實，該劇編劇簡莉穎也發聲了。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.10.09）
▲《人選之人》男主角黃健瑋被指控趁機性交，他極力否認是事實，該劇編劇簡莉穎也發聲了。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.10.09）

記者江芷稜/綜合報導

娛樂圈性騷風波一波未平一波又起，熱播戲劇《人選之人─造浪者》男主角黃健瑋被女網友指控16年前涉及「趁機性交」，並點名他是慣犯，怒問他在台北藝術大學的同學謝盈萱、《人選》編劇簡莉穎等人「你們這些人，真的不知情嗎？」對此，黃健瑋已嚴正否認指控，簡莉穎也透過《人選》製作公司「大慕影藝」回應了。

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▲黃健瑋（右）獻吻老婆蔡亘晏，在《人選之人》直播同框宣傳。（圖／大慕影藝提供）
▲黃健瑋老婆蔡亘晏（左）表態支持另一半，相信他沒有做出違法的事。（圖／大慕影藝提供）
女網友在臉書點名黃健瑋，明知她有使用安眠藥習慣卻邀她喝酒，隔日她發現在床上衣衫不整，質疑對方「趁機性交」，但只憑片面之詞、未能提出實質證據，甚至表明不願意受訪，實難指證加害人行為。黃健瑋對此無妄之災感到無奈，回應年輕時確實有許多交往對象，但該指控「並非事實、絕無違法」，對受牽連的單位跟朋友感到非常抱歉，妻子蔡亘晏表態支持另一半，相信他絕無逾矩行為。

▲一名女網友指控被黃健瑋趁機侵犯。（圖／翻攝PTT）
▲一名女網友指控被黃健瑋趁機侵犯。（圖／翻攝PTT）
而該女網友指責謝盈萱、簡莉穎和廖梨伶等人，都和黃健瑋同為台北藝術大學的同校同學，理應知情他的私下行為，不可能沒有耳聞，根據《壹蘋新聞網》報導，編劇簡莉穎透過大慕影藝回應：「入學北藝大時黃健瑋已畢業多年，對於他的私人生活並不知悉。」大慕影藝則表示：「針對此次事件，我們同感遺憾，也希望真相可以早日被釐清。未來，大慕影藝仍會在我們的崗位上持續用戲劇與社會對話，透過故事持續帶給每位觀眾一些力量。」希望這起風波能盡快平息。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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