黃健瑋被控「趁機性交」急撇清！《人選》編劇簡莉穎發聲：不知情
娛樂圈性騷風波一波未平一波又起，熱播戲劇《人選之人─造浪者》男主角黃健瑋被女網友指控16年前涉及「趁機性交」，並點名他是慣犯，怒問他在台北藝術大學的同學謝盈萱、《人選》編劇簡莉穎等人「你們這些人，真的不知情嗎？」對此，黃健瑋已嚴正否認指控，簡莉穎也透過《人選》製作公司「大慕影藝」回應了。
記者江芷稜/綜合報導
女網友在臉書點名黃健瑋，明知她有使用安眠藥習慣卻邀她喝酒，隔日她發現在床上衣衫不整，質疑對方「趁機性交」，但只憑片面之詞、未能提出實質證據，甚至表明不願意受訪，實難指證加害人行為。黃健瑋對此無妄之災感到無奈，回應年輕時確實有許多交往對象，但該指控「並非事實、絕無違法」，對受牽連的單位跟朋友感到非常抱歉，妻子蔡亘晏表態支持另一半，相信他絕無逾矩行為。
而該女網友指責謝盈萱、簡莉穎和廖梨伶等人，都和黃健瑋同為台北藝術大學的同校同學，理應知情他的私下行為，不可能沒有耳聞，根據《壹蘋新聞網》報導，編劇簡莉穎透過大慕影藝回應：「入學北藝大時黃健瑋已畢業多年，對於他的私人生活並不知悉。」大慕影藝則表示：「針對此次事件，我們同感遺憾，也希望真相可以早日被釐清。未來，大慕影藝仍會在我們的崗位上持續用戲劇與社會對話，透過故事持續帶給每位觀眾一些力量。」希望這起風波能盡快平息。
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