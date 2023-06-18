21歲女網紅減肥營「爆瘦身亡」　 中國極端瘦身風氣惹議

中國陝西一名21歲、體重156公斤的女網紅「翠花要逆襲」去年9月起前往一家號稱「減肥訓練營」的瘦身中心開始減肥，因為在短短2個月內減去28.5公斤的成果讓她吸引不少支持者為她鼓勵，也有數家減肥訓練營找這名網紅「免費減肥」，希望她一邊訓練一邊開直播宣傳，沒想到「翠花」竟在上月底在鍛鍊過程中傳出猝死消息，震驚各界。
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最一開始翠花都是掏腰包加入「減肥訓練營」，在2022年9月，她前往廣東東莞一家訓練營花了兩個月的時間從156公斤降到135公斤，接著在11月又從東莞前往西安，再次花不到一個月的時間，減重近10公斤，瘦身成果相當勵志引來不少粉絲與流量；但知情人士也指出，不少「減肥訓練營」開始提供她「免費減肥」，甚至還會發薪酬給她，要求她在運動過程中，一邊開直播，藉此幫「訓練營」做宣傳。
直到今年5月25日，翠花到陝西華陰一家名為「青健健身俱樂部」的減肥訓練營開始運動，並於26日在微信朋友圈發文表示自己「身體不舒服」，沒想到隔天一如往常到減肥訓練營鍛煉，但訓練過程中疑似承受不住高強度訓練而突然猝死消息，27日當天工作人員通知翠花的父親後，家屬震驚同時也表示難以接受。
根據《長江雲新聞》報導，翠花經常上傳自己接受大量訓練的影片，包含重訓、間歇有氧如跳繩、爬梯等，經常發生她已經面露痛苦神情卻被教練要求不准休息、只能繼續的情況，就連離開訓練營到家還是得開直播訓練，報導稱目前相關單位已經介入調查。
《CNN》分析指出，儘管翠花參加的訓練營提倡均衡飲食、充足休息和健康運動，但他們卻要求她進行飲食控制，同時進行劇烈運動；而翠花的猝死讓減肥和網紅行業重新受到大眾審視，報導提到根據全國調查數據顯示，超過一半的中國成年人現在超重或肥胖，而且肥胖率預計還會上升，然而社交媒體上卻充斥著提倡激烈減肥的不健康趨勢。