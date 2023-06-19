星巴克買一送一限今天！星冰樂第二杯半價　8家手搖飲優惠懶人包

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星巴克今6月19日一日限定，11:00-20:00至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌星巴克：星冰樂「第二杯半價」限2天
星巴克6月20日至6月21日，購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱一致的飲料，可享第二杯半價優惠。提醒大家，單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌春陽茶事：買原茶系列送「哈密瓜雪糕」
春陽茶事攜手韓國Binggrae推出限定活動，即日起至6月21日，至全台春陽茶事門市，購買原茶系列飲品，即可獲得水果雪糕完美融合濃郁牛奶的「Binggrae哈密瓜雪糕」，雙倍消暑。
📌功夫茶：功夫茶王「買一送一」！莎莎優格系列現折20元
功夫茶一日限定6月22日端午節當日，凡至功夫茶門市購買 「功夫茶王」，即可享有「買一送一」優惠。即日起到6月30日，功夫茶「莎莎優格系列」飲品，購買榴槤莎莎優格、芒果莎莎優格，立即折抵20元。
📌Uber Eats：5大手搖飲「買一送一」
即日起至6月20日，Uber Eats外送平台推出5大手搖飲指定飲品「買一送一」優惠，包括超人氣麻古茶坊、得正、五桐號、珍煮丹、老賴茶棧。會員輸入「飲涼入室」再享手搖飲料店，消費滿299元打79折優惠。
⚡️麻古茶坊：蜜桃紅茶「買一送一」
⚡️得正：春烏龍＋焙烏龍茶凍「買一送一」
⚡️五桐號：荔枝冰茶凍飲、仙草凍奶茶「買一送一」
⚡️珍煮丹：蜂蜜檸檬菊花茶「買一送一」
⚡️老賴茶棧：老賴紅茶「買一送一」
📌Chili’s美墨餐廳：姓名「中1字」瑪格麗特「雪沙半價」
Chili’s美墨餐廳即日起至6月20日，加碼推出消暑優惠，姓名對中「瑪、格、麗、特」任1字，可享經典瑪格麗特「雪沙半價」優惠。提醒大家，優惠僅供內用，不可與其他折扣併用；每桌需出示一張符合資格的身分證，當桌每人限兌換一杯；可補差額加購升級成極度冰封瑪格麗特或冰雪桃紅瑪格麗特。