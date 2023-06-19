燒肉Smile進軍台北東區！牛排、海鮮50元　下步進軍內湖

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主打個人式燒肉套餐的「燒肉 Smile」，擁有多達25款套餐可選，甚至還有千元有找的「特選A5和牛」套餐；並針對宵夜時段，每日晚上10過後特別推出「Smile夜食套餐」，主餐提供厚切板腱牛排、 伊比利豚、現流雞腿肉、北寄貝、鮮蝦及驢魚菲力，一次爽吃海陸雙饗6款食材。
「燒肉 Smile」套餐均附越光米飯及海老味噌湯，搭配有韓式泡菜、秘製椒鹽蔥鹽、秘製燒肉醬及七味粉，還有自助吧提供多款野菜沙拉及飲料無限享用；套餐只要單人消費滿 500 元，更可免費將越光米飯，升級為「蔥花玉子拌飯」或「蔥油拌飯」。
歡慶「燒肉 Smile」大安忠孝店開幕，推出限定寵客活動，6月22日至6月24日內用任一套餐，即可參加刮刮樂抽獎帝王蟹腳、A5和牛、伊比利豚等加菜，共1000份；而且開幕期間於該門店消費，並打卡分享或五星好評（IG/FB/GOOGLE 擇一），再享50元銅板價優惠加價購，爽吃厚切板腱牛排、梅花豚排、軟絲、鱸魚菲力（四選一），或89元蟹膏生干貝、79元巨無霸草蝦可以選。
築間餐飲集團更預告，「燒肉 Smile」預計在年底之前開出台北內湖區的第 1 家分店。今年還會在台中及嘉義再開出 4 家分店，全台總門店預估將達到 22 家分店。
另外，主打平價燒肉丼連鎖品牌「燒井株式會社」，本季則攜手大成食品，選用專人240天高成本飼養的獨家「黑蜜豬」背脊肉，推出期間限定新品「松露黑蜜豬丼」，傳承自「盤克夏黑豚」優良品種，「黑蜜豬」油花均勻分布、肉質細嫩，再搭配主廚以義大利松露醬特製的「松露Cream Cheese拌飯」，6月20日起全台門市限量販售。
6月20日至7月20日，於全台燒丼門市點購期間限定「松露黑蜜豬丼」，並填寫完成用餐心得問券，即可獲得「19元加購可樂餅乙塊」電子優惠券乙張，每組LINE帳號優惠期間限領一次；活動期間內填寫問券，還有機會抽中價值228元的「野郎燒豬丼/牛野郎丼 並盛 免費招待券」。