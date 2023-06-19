冷凍水餃30顆下鍋煮「破皮22顆」！他求問訣竅 行家教關鍵3步驟
冷凍水餃既方便又能快速料理，市面上的口味選擇也相當豐富，成為許多人家中的常備食物。不過近期就有民眾困擾表示「下鍋煮了30顆冷凍水餃，其中卻有22顆破掉」忍不住求問烹飪水餃的訣竅，貼文曝光也引發熱議，其實過去就有水餃店家分享「關鍵3步驟」。
記者潘毅/綜合報導
近期一位民眾在論壇PTT上發文提到「剛剛煮水餃，結果才煮三十顆而已，其中就有22顆破掉了，我是第一次滾的時候加半碗冷水，第二次滾的時候加半碗冷水，第三次滾的時候計時一分半，都有照步驟，怎麼還是破掉了？」
貼文曝光後，立刻有不少網友回應「我煮40顆頂多破一顆，你該不會沒等水滾吧？」、「水滾後下鍋吧」、「會破可能是火太大，沸水把皮衝破了」、「剛下的時候輕輕攪拌一下避免沾黏」。
究竟要如何煮冷凍水餃才能不破皮又好吃？過去台北市知名老牌水餃店「曾餃子」就有在官網上分享詳細的秘訣，首先要看水餃的外觀，若出現開口捏不緊或龜裂的狀態，不管怎麼煮都會破。
如果水餃沒出現上述狀況，則可從煮法步驟來避免破皮，首先是「水餃不要退冰」，再來等「鍋內水大滾後放入水餃」，接著「使用勺背輕輕推攪拌」至水餃不沾鍋底，過程大約10秒，之後蓋上鍋蓋留一隙縫，中大火煮7分鐘左右(26至28克冷凍水餃，現包大約少半分鐘)，且無須加水」。