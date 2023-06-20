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特企／告別睡眠負債！營養師分享這些營養要補對

▲坊間助眠保健食品相當多，成分挑選可要留意。(圖／品牌提供)
▲坊間助眠保健食品相當多，成分挑選可要留意。(圖／品牌提供)

本報訊

現代人生活工作壓力大，導致睡眠障礙的問題也越趨嚴重，身心理的壓力會導致睡不好之外，太興奮、憂鬱、焦慮甚至是飲食、噪音、光線等，都會造成睡眠品質不佳的問題。倘若睡不好除了會導致精神不佳外，甚至進而有可能帶來免疫防護低下、賀爾蒙代謝異常等問題，時間一久更有可能造成內分泌失調、肥胖等心血管疾病的風險。想擺脫睡眠困擾，營養師林允兒分享：「睡眠品質的好壞與入睡後，是否達到深層睡眠息息相關，只有身體獲得良好的睡眠條件，才是真的休息。調整生活作息，需多吃天然的助眠食物或是透過保健品的補充，來改善睡眠品質，是告別睡眠負債的根本之道」。

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8大助眠保健營養成分

「日本玄米鎂」近期備受矚目的成分，具調節生理機能，穩定GABA遞質作用，幫助深層睡眠；有超過10篇以上國際臨床文獻發表，能助於紓解壓力，讓身心放鬆，好入睡。

「GABA」日本已有首創乳酸菌發酵製造技術，可獨家嚴選 (Lactobacillus hilgardii K-3)乳酸菌株，足量的GABA能調節體質，穩定心情放鬆，幫助入睡。

「芝麻素」由於芝麻含有珍貴的營養活性物質「芝麻木酚素(lignans)」 ，主要為「芝麻素」、「芝麻酚林」，具有良好抗氧化力及維生素E作用，幫助入睡。

「y-穀維素」在3.333公噸的糙米中，僅能萃取出1公斤y-穀維素，是自然界中極為珍貴的保健成分，必須達到定量98%以上y-穀維素，才有助於舒緩壓力，提升優質睡眠體驗。

「歐洲酸櫻桃萃取物」增加內源性褪黑激素，含有維生素E，搭配芝麻素同時攝取，能發揮加乘作用，幫助入睡，賦活元氣。

「奈米化珍珠粉」在珍珠粉中含有大量的氨基酸及微量元素、有機珍珠鈣、天然牛磺酸等等，不僅補鈣外，能幫助入睡，讓女性朋友們擁有好氣色。

「法國西番蓮與洋甘菊萃取物」幫助舒緩心情，穩定紊亂思緒，有助入睡。

營養師林允兒強調，好的睡眠品質養成，除了睡前減少使用3C產品、改善環境燈光的亮度、減少咖啡因攝取等，藉由保健品的營養補充也相當有助益；一般市售助眠產品，以添加1至2個助眠成分居多，國內有業者首度推出一款旗艦等級的助眠保健食品「鎂日好眠」，以富含8大助眠營養成分，能幫助入睡，告別輾轉難眠的夜晚，好眠到天亮。

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