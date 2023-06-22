肉粽用電鍋蒸算外行！媽「1招」破解端午節：好吃至少2倍
一年一度的端午節來啦！每年到了這個時刻，相信一定有許多人家中有吃不完的肉粽，可能是親戚朋友自己包自己送，也可能是工作上客戶贈禮等等，常常我們都會在端午節吃到相當厭世，因加熱方式除了利用電鍋蒸煮之外，實在想不到有其他方法可以消化這些肉粽。而就有網友分享肉粽的「獨門吃法」，不僅吃起來焦香，口感也整個大升級，貼文引發熱議。
記者張嘉哲/綜合報導
原PO在臉書社團「廚藝公社」貼文指出「不知道大家有沒有吃過煎肉粽？就是煎的恰恰的，吃起來口感酥酥香香，撒上胡椒粉或者辣椒粉，個人真的覺得非常好吃」原PO也透露作法，只要利用少油且小火慢慢煎，肉粽放下去之後可以用壓扁的方式，外皮煎到恰恰就可以起鍋了。
貼文一出，網友紛紛回應「......什麼煎肉粽啊？聽都沒聽過，好特別＝＝」、「天啊！端午節終於被破解了嗎？」、「我決定今年端午節用這個來改變吃法」、「第一次知道原來還能有這種吃法，謝謝推薦，改天來試看看」、「真的第一次聽到煎肉粽欸！哪門子吃法啦！」、「小時候這樣煎來吃沒人賞臉，長大煎來吃搶光光」、「我阿嬤也會這樣煎欸！但自己沒有試過」。
另外，也有不少吃過的網友則表示「這煎起來就像是米腸那樣的口感，超好吃」、「我覺得煎的比電鍋蒸的還要好吃2倍，超喜歡的」、「以前家裡吃不完最後阿嬤都是用煎的，超級好吃」、「這樣煎口感真的大升級....超級好吃的啦」、「可以加蛋一起煎喔，口感更不同，粽子變化其實很多的」、「南部還有淋上蛋汁一起煎的喔！真的是非常棒的吃法」、「我家是切片煎，每一片都有不同的料，吃過就回不去了」。