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端午節不能說快樂？習俗禁忌10大知識包：教你艾草怎麼掛

▲五月初五過端午節，今天習俗多、禁忌多，為什麼不能說端午節快樂，10大端午知識報你知。（圖／Cathy）
▲五月初五過端午節，今天習俗多、禁忌多，為什麼不能說端午節快樂，10大端午知識報你知。（圖／Cathy）

記者黃韻文/綜合報導

今（22）日是農曆五月初五端午節，同時迎來長達4天的連續假期，民眾開心吃粽子、立蛋、划龍舟，民間習俗也會在今天掛艾草、煮午時水，《NOWnews今日新聞》彙整熱門搜尋，整理10大端午知識懶人包。

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📍端午節不能說快樂嗎？
五月初五端午節划龍舟是相傳已久的習俗，但出處眾說紛紜。民俗專家楊登嵙表示，民間說法最廣為人知是為了拯救愛國詩人屈原，另一說是紀念孝女曹娥，也有人說是為了祭拜冤死的伍子胥。

楊登嵙解釋，端午這天，屈原投汨羅江、曹娥尋父投江自盡、伍子胥投錢塘江，是個悲壯的紀念日，因此端午節和清明節一樣，不是很適合互祝快樂，應是互道「安康、平安、吉祥」。

▲今年新竹市龍舟賽由市長高虹安首度領航，帶領龍舟隊伍勇闖最速賽道，預計招募60支隊伍，共祭出總獎金60萬元，歡迎各界好手同場競技。（圖／新竹市政府提供）
▲划龍舟成為五月初五端午節知名習俗。（圖／新竹市政府提供）
📍端午節祝賀詞
既然不適合說「端午節快樂」，不妨用諧音「ㄗㄨㄥˋ」與「ㄓㄨㄥˋ」來發揮創意。

▪人才出粽
▪德高望粽
▪粽如泰山
▪百發百粽
▪粽金禮聘
▪情深意粽
▪與粽不同
▪粽望所歸
▪恩粽如山
▪粽星拱月
▪禮輕情意粽

📍端午節艾草怎麼掛？
過去家家戶戶會在門口綁艾草驅蟲避邪，一般是掛在門口兩側，或是掛在窗戶上。艾草用紅繩綁3至5顆、約一把的量即可，最好在端午節下午3點前完成。另有一說是「掛長不掛短，掛倒不掛順」，將艾草倒掛有如懸掛朝向地面的利劍，古人認為更有利於驅散「五毒」（指蜈蚣、毒蛇、蠍子、壁虎、蟾蜍）。

家門前掛上艾草、菖浦。（圖／翻攝自網路）
▲端午節可在家門前、窗戶旁掛艾草、菖浦。（圖／翻攝網路）
📍端午節要拜什麼
除了祭拜祖先、拜地基主，命理專家湯鎮瑋也建議在端午財庫最旺的時辰，也就是上午7時至9時，帶新米去拜土地公，再將米放入家中米甕，代表「換新米、造財庫」。

📍端午節快樂的英文
若想祝福外國友人，可說「Happy Dragon Boat Festival」。

📍端午節賀卡
LINE推出免費貼圖，有可愛的划龍舟圖案，《 NOWnews今日新聞》也整理免費賀卡懶人包供快速下載。
☑端午LINE免費端午貼圖、端午節賀卡（點此下載）

📍端午節習俗
端午節有眾多習俗，最常見包括吃粽子、接午時水、划龍舟、在午時立蛋（上午11時至下午1時）等。
☑午時水如何取？煮財水5步驟（點此連結）

▲端午節除了吃粽子、立蛋，若要開運可接「午時水」來煮財水，轉運接財氣。（圖／取自許志豪粉專）
▲端午節要開運，可接「午時水」來煮財水，轉運接財氣。（圖／取自許志豪粉專）
📍端午節艾草洗澡
命理專家黃子容分享，可先取「午時水」，尤其是端午正中午12時到下午1時的「午時水」最有效，先存放一些在浴缸，晚上加點熱水，搭配艾草和香茅洗澡淨身。

📍端午節可以剪頭髮嗎？
昨（21）天夏至民間有「夏至不剃頭」的禁忌，至於端午節，不少民俗專家都認為，端午時分剪指甲、剪頭髮、淨身，有除穢、轉運的功效。

📍端午節禁忌
民俗專家楊登嵙提到5禁忌：忌去陰氣重的地方、忌到經常出事的河邊、忌游泳戲水、忌當天弄丟香包、忌送成串粽子、忌行房。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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