泰坦號悲劇　主辦方憑「免責聲明」置身事外？專家：家屬仍可提告

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目前還在調查事故發生的原因，澳洲雪梨大學海洋機器人學教授威廉斯（Stefan B. Williams）向《時人》雜誌（People）表示，泰坦號的外殼故障可能導致內爆，雖然泰坦號的複合材料船體，就是為了承受強烈的深海壓力建造的，但形狀或構造上的任何缺陷，都有可能損害其完整性，並提高內爆的風險。
根據《路透社》報導，5位搭乘泰坦號的乘客，都支付了25萬美元、約新台幣777萬元的費用，且出發前都與「海洋之門」簽署了免責協議聲明。協議的具體內容為何，「海洋之門」並未公開，但根據之前曾參加過「海洋之門」活動的《CBS》記者透露，免責協議中明確提到了死亡的可能性，「且在第一頁就提到3次」。
雖然事前簽署的協議中明確告知了存在死亡的風險，但是《路透社》報導分析，這不意味主辦方就因此完全置身事外，如果有證據表明主辦方存在重大過失或存在未完整揭露的風險，法庭上拒絕免責協議的豁免情況並不少見。
根據律師兼海事法專家夏佛（Matthew D. Shaffer）表示，「如果泰坦號的設計或建造方面有某些資料未向乘客揭露，或者儘管有資料表明該船不適合進行這次潛水，但主辦方仍執意進行這項活動，那就絕對違反了免責協議的有效性」。
另一位律師洛伊（Joseph Low）也肯定地表示，「儘管有免責協議，罹難者家屬仍可提出索賠，但在我們了解事故原因之前，無法確定免責協議是否適用，有很多不同的案例」。
海洋之門可以辯稱，事故的發生並非因為人為疏失，且已充分向參與乘客告知此行存在的風險。而在事故原因調查出爐之前，外界很難確認到底悲劇發生是否因為人為疏失，或者說人為疏失導致事故發生所佔的比重有多少。
不過目前，尚未有家屬表態會提起告訴。