王品鐵板燒現刨松露配和牛鮑魚 BELLINI黑松露季啖披薩、厚牛排
又到了大啖黑松露季節！三澧企業集團的BELLINI Pasta Pasta及MOLINO，大啖披薩、厚牛排、義大利麵等義式料理；王品集團「阪前鐵板燒」現刨松露配和牛與鮑魚，「The Wang」則從主餐到甜點皆以松露入菜，老饕可享受滿滿細緻香氣為盛夏提味。
記者蕭涵云/綜合報導
BELLINI Pasta Pasta將黑松露融入義式披薩中，以肥瘦黃金比例混和而成的牛絞肉打造「手打牛肉丸黑松露起司比薩」，搭配爽脆蘆筍及少許芝麻葉，現點現作並於桌邊現刨新鮮黑松露；「濃郁黑松露香焗菠菜起司盅」以帕達諾、馬滋瑞拉起司搭配自製濃郁奶油白醬，加入蘆筍、菠菜泥、香菇、杏鮑菇及2顆溏心蛋等滿滿餡料，再刨下黑松露有夠療癒，並附有4片塗滿松露醬的法國麵包，饕客一定相當滿足。
主打義大利石臼現場研磨自製義大利麵的MOLINO義式餐廳，以經典義式奶油醬為基底將綜合野菇與松露醬拌炒成「黑松露野菇奶油手工扁平麵」，再現刨黑松露增添濃郁香氣；另道選用美國PRIME嫩肩牛肉的「嫩肩厚牛排黑松露片紅酒醬」，每份約重達450g，經24小時低溫烹調，再以橄欖油、奶油大火乾煎，保留豐沛肉汁與軟嫩口感，佐上紅酒醬及現刨黑松露，香韻迷人。
王品集團旗下阪前鐵板燒，夏季打造「松露夏宴」，和牛堡、軍艦及握壽司，結合海膽、玉子豆腐等日式元素，以3種不同視覺與口感，翻玩澳洲M9和牛名物三品；並以清酒誘發鮑魚鮮味，佐時蔬及新鮮現刨松露，淡雅鮮甜；鱒魚卵墨雲干貝則特選北海道生食級干貝佐海膽南瓜泥、鱒魚卵三重奏，好看又好吃。
牛排品牌The Wang則打造限定黑松露盛宴，從主餐到甜點皆以松露入菜，「主廚限定羅西尼牛排」由侍餐師桌邊現刨新鮮黑松露，覆蓋鮮嫩多汁菲力牛排及軟嫩鴨肝散發細緻香氣；前主餐「松露北海道干貝佐洋菇泡泡」，用油漬松露點綴香煎北海道干貝，入口前沾白松露醬及洋菇泡沫；甜點「黑松露巧克力法式千層派」，選以酥脆千層夾著卡門貝爾起司、松露卡士達、海鹽榛果風味的奶餡，再現刨主廚特製松露巧克力佐松露冰淇淋，並淋上松露油完美作收。