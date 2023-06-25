冷氣開「這溫度」吹24hr！眾傻眼：乾脆關掉　電費公布太驚人

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貼文一出，網友紛紛回應「29度....有必要吹嗎」、「這輩子沒吹過這種溫度....」、「至少28加電扇吧」、「29度真的超級浪費電？乾脆吹電風扇就好了」；不過也有不少人表示「應該是噸數很足吧，我五坪房間也是29度很涼」、「我老婆家以前的冷氣，調到30度還是爆冷，噸數非常夠」、「其實噸數夠，真的不用開太冷，我們辦公室的開28度就有住家開25度的感覺」。
而也有網友好奇，這樣吹29度一個月電費多少，該網友則回應「兩台，24小時，兩個月電費600多元」超級省的價格讓不少網友感到不可思議「真的是有在便宜....」、「有夠便宜欸，如果29度你可以的話那就好」、「我自己是25度開24小時，一個月電費500元，我房間10坪，變頻冷氣就是省」。
事實上，過去《NOWnews》記者也有進行實測，整個月吹一級變頻冷氣「28度+電風扇」的吹法，在空間五坪的套房中，人只要在家時就打開冷氣不關閉，結果整個月電費加上日常用電，以房東開價一度5元的話，大約是695元左右，如果是一般家庭用台電計價則是至少再砍半，顯然「變頻冷氣」、「電風扇+適當的溫度」、「冷氣噸數符合房間坪數」都是省電的重大關鍵，如果家裡電費經常狂飆覺得不對勁，趕緊首要檢查這三項因素吧。