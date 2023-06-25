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冷氣開「這溫度」吹24hr！眾傻眼：乾脆關掉　電費公布太驚人

▲夏至過後酷暑來臨，不少人整天都會待在冷氣房當中，如何省電吹冷氣成為最重要的課題。（圖/記者張嘉哲攝）
▲夏至過後酷暑來臨，不少人整天都會待在冷氣房當中，如何省電吹冷氣成為最重要的課題。（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

夏至過後，酷暑正式來臨，最近除了北部地區下雨之外，中南部地區端午節一連好幾天氣溫猛飆超過36度，不少人整天都要待在冷氣房當中，如何省電吹冷氣成為最重要的課題。而就有一名網友透露吹冷氣時總是會將溫度設定成29度，吹久了甚至感覺會太冷，隨後也公開這樣電費總價，讓大批網友感到驚奇。

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一名網友在臉書社團《爆廢公社》上發文，表示在家吹冷氣都會設定成29度，「我都開29度…29度吹了會感覺有點冷耶！可能是家裡不會西曬的關係」，文中他也好奇詢問大家「你家冷氣都開幾度？」

▲網友分享自己家裡因為沒有西曬，所以冷氣都開29度，引起討論。（圖/爆廢公社）
▲網友分享自己家裡因為沒有西曬，所以冷氣都開29度，引起討論。（圖/爆廢公社）
貼文一出，網友紛紛回應「29度....有必要吹嗎」、「這輩子沒吹過這種溫度....」、「至少28加電扇吧」、「29度真的超級浪費電？乾脆吹電風扇就好了」；不過也有不少人表示「應該是噸數很足吧，我五坪房間也是29度很涼」、「我老婆家以前的冷氣，調到30度還是爆冷，噸數非常夠」、「其實噸數夠，真的不用開太冷，我們辦公室的開28度就有住家開25度的感覺」。

而也有網友好奇，這樣吹29度一個月電費多少，該網友則回應「兩台，24小時，兩個月電費600多元」超級省的價格讓不少網友感到不可思議「真的是有在便宜....」、「有夠便宜欸，如果29度你可以的話那就好」、「我自己是25度開24小時，一個月電費500元，我房間10坪，變頻冷氣就是省」。

事實上，過去《NOWnews》記者也有進行實測，整個月吹一級變頻冷氣「28度+電風扇」的吹法，在空間五坪的套房中，人只要在家時就打開冷氣不關閉，結果整個月電費加上日常用電，以房東開價一度5元的話，大約是695元左右，如果是一般家庭用台電計價則是至少再砍半，顯然「變頻冷氣」、「電風扇+適當的溫度」、「冷氣噸數符合房間坪數」都是省電的重大關鍵，如果家裡電費經常狂飆覺得不對勁，趕緊首要檢查這三項因素吧。

▲實測開「變頻冷氣」一個月的時間看看電表變化，發現一個月一共跳了139度。（圖／記者張嘉哲攝）
▲實測開「變頻冷氣」一個月的時間看看電表變化，發現一個月一共跳了139度。（圖／記者張嘉哲攝）

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