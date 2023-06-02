口罩男被綠說話了！被勸和嘆「只是外遇或許能原諒」　妻急關社群

獨／變頻冷氣能吹24hr？實測「吹這溫度」30天　真實電費超意外

▲夏天已經來臨，全台各地每到中午時段氣溫狂飆，不少人都已經開啟冷氣來吹。（圖／記者張嘉哲攝）
▲夏天已經來臨，全台各地每到中午時段氣溫狂飆，不少人都已經開啟冷氣來吹。（圖／記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

隨著夏天氣息越來越濃厚，尤其中南部地區每到中午時刻超過35度都是常有的事情，不僅白天要開冷氣，晚上不吹冷氣更是睡不著！然而雖然現在家戶裝置「變頻冷氣」已經是基本配備，但是還是會害怕吹太久而導致電費暴漲的問題。難道裝了變頻冷氣真的可以吹24小時沒問題嗎？《NOWnews》記者就實測不關冷氣一個月，並且觀察電表的變化，帶你來破解「變頻冷氣到底能不能吹24hr」的真相。

我是廣告 請繼續往下閱讀
實測從5月1日開始開啟冷氣，進行為期一個月的冷氣不斷電實測，不過考量到人不可能一個月「沒有長時間出門的情況」，這次的實測是採取只要在家、短暫出門的話都是冷氣不停歇的情況，由於室友是居家辦公類型的工作者，所以粗略計算兩人同時間出門的時間，一整個月換算下來大約冷氣大約只有關機五天左右的時間，其他時間都是開機狀態。

▲夏天的氣息越趨明顯，各地高溫難耐，不少人已經打開冷氣來吹。（圖/記者張嘉哲攝）
▲記者實測從5月1日開啟冷氣「27度+電風扇」吹一整個月，看看電表的變化如何。（圖／記者張嘉哲攝）
家裡的冷氣為「一級變頻冷氣」，每天開啟的溫度都是27度，搭配台電推薦的「加入電風扇吹法」，體感上溫度相當舒適也不會悶熱，如果短暫外出（買飯、短暫吃飯、去健身房）會將冷氣調高2度，而遇到五月梅雨季下雨時，則是直接把冷氣調高溫度1度至2度，並且開啟除濕模式。

整個月過去，5月1日租屋處的電表上數字為「20118」度，然而6月1日再次查看時發現電表數字為「20257」，也就是說整個月狂吹27度冷氣+電風扇，加上整間房間的用電一共是139度，租屋電費以一度5元計算，等於五月的電費是695元，然而冷氣在過程中不間斷放送，就算五月有幾天熱到不行，也完全沒有熱到，晚上也能舒適的睡眠。對於本次實測來看，其實個人感官認為相當划算，而由於是租屋族的緣故，電費相對較為昂貴，如果是一般住宅以台電計費的話，電費至少還會再砍半。

▲實測開「變頻冷氣」一個月的時間看看電表變化，發現一個月一共跳了139度。（圖/記者張嘉哲攝）
▲實測開「變頻冷氣」一個月的時間看看電表變化，發現一個月一共跳了139度。（圖／記者張嘉哲攝）
而記者也實際詢問從事水電行數十年經驗的莊師傅，他透露「變頻冷氣的確是現在的趨勢，如果說民眾家裡還是定頻冷氣或者窗型老舊冷氣，應該要儘速汰換，不過由於冷氣耗電程度還是會看房間的坪數大小來決定」以我的房間坪數大小大約6坪來說，所使用的冷氣的機型噸數完全可以負荷，所以電費才不至於太高！

莊師傅說「一般這種24小時的吹法，適合小坪數的套房，如果是家庭式的租屋除了要看冷氣變頻、定頻外，也要記得衡量空間大小，但正常來住宅大小來說，只要是安裝變頻冷氣的話，電費都不會貴到哪，加上多數人白天還是要出門上班，以我們家來說，三台冷氣台電計價兩個月電費大約落在1000元左右，也是可以每天晚上吹到早上起床沒問題」。

▲台電指出，省電有感的方式，就是改用變頻冷氣。（圖／翻攝自《電力粉絲團》）
▲台電過去也不斷強調，省電有感的方式就是改裝置「變頻冷氣」。（圖／台電電力粉絲團）

爽吹冷氣「他偷開窗戶」！同事全傻眼　神用途抖出：一堆人不知

冷氣吹27、28度嫌太熱？遙控器按「1鈕」涼翻：日本人教的

冷氣只吹到半夜2點！內行都按「這鈕」省電整晚：太聰明

冷氣一堆人吹「這溫度」！眾愣：乾脆別開　真實電費超意外

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀