獨／變頻冷氣能吹24hr？實測「吹這溫度」30天　真實電費超意外

我是廣告 請繼續往下閱讀
家裡的冷氣為「一級變頻冷氣」，每天開啟的溫度都是27度，搭配台電推薦的「加入電風扇吹法」，體感上溫度相當舒適也不會悶熱，如果短暫外出（買飯、短暫吃飯、去健身房）會將冷氣調高2度，而遇到五月梅雨季下雨時，則是直接把冷氣調高溫度1度至2度，並且開啟除濕模式。
整個月過去，5月1日租屋處的電表上數字為「20118」度，然而6月1日再次查看時發現電表數字為「20257」，也就是說整個月狂吹27度冷氣+電風扇，加上整間房間的用電一共是139度，租屋電費以一度5元計算，等於五月的電費是695元，然而冷氣在過程中不間斷放送，就算五月有幾天熱到不行，也完全沒有熱到，晚上也能舒適的睡眠。對於本次實測來看，其實個人感官認為相當划算，而由於是租屋族的緣故，電費相對較為昂貴，如果是一般住宅以台電計費的話，電費至少還會再砍半。
而記者也實際詢問從事水電行數十年經驗的莊師傅，他透露「變頻冷氣的確是現在的趨勢，如果說民眾家裡還是定頻冷氣或者窗型老舊冷氣，應該要儘速汰換，不過由於冷氣耗電程度還是會看房間的坪數大小來決定」以我的房間坪數大小大約6坪來說，所使用的冷氣的機型噸數完全可以負荷，所以電費才不至於太高！
莊師傅說「一般這種24小時的吹法，適合小坪數的套房，如果是家庭式的租屋除了要看冷氣變頻、定頻外，也要記得衡量空間大小，但正常來住宅大小來說，只要是安裝變頻冷氣的話，電費都不會貴到哪，加上多數人白天還是要出門上班，以我們家來說，三台冷氣台電計價兩個月電費大約落在1000元左右，也是可以每天晚上吹到早上起床沒問題」。