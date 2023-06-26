國父紀念館旁危老推案單價翻5倍　建商回防蛋黃區！全年上看800億

平均地權條例懶人包！預售屋9狀況可轉售　4類檢舉獎金最高千萬元

▲平均地權條例7月1日實施，《NOWnews今日新聞》整理懶人包詳述和小市民你我有關的買房賣屋，以及「檢舉獎金」等重點。（圖／資料照片）（圖／資料照片）
▲平均地權條例7月1日實施，《NOWnews今日新聞》整理懶人包詳述和小市民你我有關的買房賣屋，以及「檢舉獎金」等重點。（圖／資料照片）（圖／資料照片）

記者徐銘穗/綜合報導

「平均地權條例」將在7月1日正式實施，這次的修正內容5大重點依序是限制換約轉售、重罰炒作行為、建立檢舉獎金制度、建立私法人購買住宅許可制與解約申報登錄。別以為「平均地權條例」只和炒房大戶、黑心建商有關，《NOWnews今日新聞》整理「平均地權條例」懶人包，詳述和小市民你我有關的買房賣屋，咳咳！還有「檢舉獎金」等重點。

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📌Q：平均地權條例是什麼？這次有哪些修法重點？
A：可追溯到1954年政府制定的「實施都市平均地權條例」，從1977年修正為「平均地權條例」後，至今歷經15次修法。這次的修正內容5大重點依序是限制換約轉售、重罰炒作行為、建立檢舉獎金制度、建立私法人購買住宅許可制與解約申報登錄。

▲受到央行祭五波選擇信用管制、平均地權條例等影響，專家估今2023年房市總交易量將較去年衰退15%。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲受到央行祭五波選擇信用管制、平均地權條例等影響，專家估今2023年房市總交易量將較去年衰退15%。（示意圖／記者徐銘穗攝）
📌Q：衝動買預售屋後悔了怎麼辦？什麼條件可換約轉售？
A：在平均地權條例的規範下，共有9種狀況可以轉讓預售屋或新成屋。可分為「不需申請即可轉售」與「審查後可轉售」兩大類，後者經過主管機關審查後可以轉售，但是每2年只能換約1戶。

－不需申請即可轉售
1、夫妻、直系血親、二親等（如兄弟姊妹）。
2、簽約後買方死亡，繼承人依法繼承換約。
3、私法人合併或解散清算財產歸屬。

－審查後可轉售
1、非自願失業超過6個月內未就業，導致無力繳款負擔貸款費用。
2、買受人死亡，繼承人無意保留。
3、共同買受人間的轉售。
4、房屋因災害毀損而不堪居住。
5、本人或其家庭成員發生意外事故，致第三人重傷或死亡。
6、本人或家庭成員罹患重大傷病或特定病症須6個月以上全日照顧。
再次強調，以上6種狀況有時間限制，每2年只能換約1戶。只要不屬上述9種情況，建商不可同意或協助契約轉讓或轉售，違規按戶（棟）處罰50萬至300萬元。

▲在平均地權條例的規範下，共有9種狀況可以轉讓預售屋或新成屋。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲在平均地權條例的規範下，共有9種狀況可以轉讓預售屋或新成屋。（示意圖／記者徐銘穗攝）
📌Q：重罰炒作行為罰多重？
A：若有散播不實資訊影響交易價格、以假交易營造熱銷假象、利用違規銷售影響市場交易秩序或壟斷轉售牟利，或是以其他影響不動產交易價格或秩序的操縱行為進行炒作，都可按交易戶（棟、筆）數，處100萬至5000萬元。若在期限內仍未改善，還可連續處罰，直到改正為止。

📌Q：檢舉哪些不法情事有獎金拿？最高多少
A：此次平均地權條例檢舉獎金制度，採實名檢舉，針對實價登錄逾期或不實申報違反禁止紅單轉售規定違反限制換約規範違反禁止炒作規定等4大類，設有檢舉獎金，檢舉人必須把違規的人、事、時、地、物等「具體事證」，證據送到縣市政府檢舉，檢舉獎金為實收罰鍰的30%，每案獎金不超過1000萬元。

▲台北大安區「OneParkTaipei元利信義聯勤」成為上半年豪宅王，每坪單價277萬元。（圖／台灣房屋提供）
▲台北大安區「OneParkTaipei元利信義聯勤」成為上半年豪宅王，每坪單價277萬元。（圖／台灣房屋提供）
📌Q：私法人不能再炒房了！新增管制私法人購屋措施有什麼？
A：台北市大安區指標豪宅「OneParkTaipei元利信義聯勤」，本月甫因兩家公司法人無貸款，各自以4.23億元、4.15億元購入高樓戶，北市豪宅成交單價被刷新，來到277萬元。
7月1日實施的平均地權條例增訂私法人購買住宅用房屋許可制規定，可分9項免經許可及6項需經許可情形，但後者5年內不可移轉、讓與，避免私法人投資炒作住宅。

－免經許可
1、國公營事業或受政府捐助之財團法人。
2、買受不良債權擔保品或政府公開標售住宅。
3、參與法院拍賣買受房屋（法拍屋）。
4、經紀業買受瑕疵物件。
5、買受文化資產保護法的私有古蹟。
6、土地法第43-1共有人之間優先購買。
7、都市更新。
8、危老重建。
9、合建。

－需經許可
1、供宿舍使用，但不可超過員工人數。
2、同一建案有5戶以上成屋且供出租使用，職業租賃業者。
3、衛福機構場所使用，如長照機構等。
4、合作社買受住宅，提供給社員共同使用。
5、合建、實施或參與都更危老。
6、其他經內政部公告之用途。
再次強調，以上6種狀況有時間限制，5年內不可移轉、讓與，避免私法人投資炒作住宅。

📌Q：預售屋解約要登錄？會罰錢嗎？
A：為了要讓預售屋市場更透明，新增預售屋解約申報登錄，預售屋買賣契約若有解約情形，建商要在30天內申報登錄，違規者可按戶（棟）罰3萬至15萬元。

▲一圖看懂平均地權條例。（圖／賣厝阿明提供）
▲一圖看懂平均地權條例。（圖／賣厝阿明提供）
📌Q：平均地權條例傷到誰？會有壞影響嗎？
A：修法後尤其預售屋市場，但不會影響到自住的小市民，不過像投資客、炒房團、代銷或是仲介業者，都會受到限制換約轉售、重罰炒作行為、檢舉獎金和解約申報登錄這4內容管制。

在負面影響部分，YouYube頻道《賣厝阿明》認為，這波抑制短線炒作，可能影響利用高槓桿操作的中小型建商，面臨資金週轉問題，甚至爛尾樓的情形。

此外，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，法規限制投資複雜度將大幅增加，受衝擊最大的高價住宅，在私法人不能持有後，將得搭配更多的財務規劃，這也促使資金轉往非主流產品，並可能衍生出新的規避方式造成意料之外的亂象。

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