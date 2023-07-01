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平均地權條例今實施！打炒房喊了半年　房市冷：最佳進場時機曝光

▲平均地權條例今正式上路，打炒房喊了半年，全台房屋買賣移轉棟數開始逐季走跌。永慶房屋調查發現，70%消費者認為2024年以後是最佳購屋時機。（圖／NOWnews資料照）
▲平均地權條例今正式上路，打炒房喊了半年，全台房屋買賣移轉棟數開始逐季走跌。永慶房屋調查發現，70%消費者認為2024年以後是最佳購屋時機。（圖／NOWnews資料照）

記者徐銘穗/綜合報導

號稱「最強打炒房」法的平均地權條例終於在今7月1日正式施行，聚焦限制換約轉售、重罰炒作行為等5大重點。自去年底喊出修法開始，房市已逐季走跌，加上央行再推第5波「第2戶限貸令」打房，專家學者認為，有利空出盡的意味，不能說打炒房無效，但也沒想像中的嚴重。永慶房屋調查發現，70%消費者認為2024年以後是最佳購屋時機。

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從去年底政府喊出修法後，全台房屋買賣移轉棟數開始逐季走跌，加上央行連5波打房，今年第一季較去年同期少了2萬485棟，不過單看月交易量，除3月逆勢爆增至2萬7243棟，創下睽違8個月的單月新高外，第二季房市又出現量縮。

▲受到央行祭五波選擇信用管制、平均地權條例等影響，專家估今2023年房市總交易量將較去年衰退15%。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲受到央行祭五波選擇信用管制、平均地權條例等影響，專家估今2023年房市總交易量將較去年衰退15%。（示意圖／記者徐銘穗攝）
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中央大學台經中心日前發布6月消費者信心指數（CCI）為66.66點，較5月上升2.99點，影響CCI指數「購買耐久性財貨時機」的分項指標，6月微降0.3點，但還有109.7點的水準，顯示民眾對購買耐久性財貨仍抱持樂觀態度。

中央大學台經中心執行長吳大任表示，該指標在政府去年一連串打炒房措施下，指數一度下滑到99.9點，但隨即又回到100點以上的樂觀水準，從相關數據變化來看，政府打炒房措施沒有想像中嚴重。

永慶房屋先前公開2023第3季網路調查，永慶房屋營業部協理陳賜傑指出，全球經濟展望不佳，烏俄戰爭未歇，加上地緣政治風險難除，讓1/3消費者看跌房價，本季房價呈現多空僵局。

調查也發現，有69%消費者認為平均地權條例不會影響購買預售屋意願，當中甚至有11%認為反而增加了購買意願，顯示平均地權條例確實能打到投機客痛點，抑制房價的投機炒作，房市回歸正常供需，讓自住、長期置產民眾樂於進場。

而何時是最佳購屋時機？調查中有70%消費者認為2024年以後是最佳購屋時機。同時，也有61%消費者認為未來半年不是售屋的好時機。

▲永慶房屋先前公開2023第3季網路調查，發現有70%消費者認為2024年以後是最佳購屋時機。（圖／NOWnews資料照）
▲永慶房屋先前公開2023第3季網路調查，發現有70%消費者認為2024年以後是最佳購屋時機。（圖／NOWnews資料照）
信義房屋統計6月全台房市交易狀況，其中表現最穩定的還是首購族群，占比超過5成，明顯高於5月與去年同期，反應市場當下首購當道的態勢不變。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德也認為，短期似乎換屋與投資置產比例略微下滑，不過6月市場告別升升不息的擔憂，加上台股也有亮麗的表現，有助於穩定市場信心，整體買氣維持相對穩定。

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