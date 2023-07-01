平均地權條例今實施！打炒房喊了半年　房市冷：最佳進場時機曝光

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中央大學台經中心日前發布6月消費者信心指數（CCI）為66.66點，較5月上升2.99點，影響CCI指數「購買耐久性財貨時機」的分項指標，6月微降0.3點，但還有109.7點的水準，顯示民眾對購買耐久性財貨仍抱持樂觀態度。
中央大學台經中心執行長吳大任表示，該指標在政府去年一連串打炒房措施下，指數一度下滑到99.9點，但隨即又回到100點以上的樂觀水準，從相關數據變化來看，政府打炒房措施沒有想像中嚴重。
永慶房屋先前公開2023第3季網路調查，永慶房屋營業部協理陳賜傑指出，全球經濟展望不佳，烏俄戰爭未歇，加上地緣政治風險難除，讓1/3消費者看跌房價，本季房價呈現多空僵局。
調查也發現，有69%消費者認為平均地權條例不會影響購買預售屋意願，當中甚至有11%認為反而增加了購買意願，顯示平均地權條例確實能打到投機客痛點，抑制房價的投機炒作，房市回歸正常供需，讓自住、長期置產民眾樂於進場。
而何時是最佳購屋時機？調查中有70%消費者認為2024年以後是最佳購屋時機。同時，也有61%消費者認為未來半年不是售屋的好時機。
信義房屋統計6月全台房市交易狀況，其中表現最穩定的還是首購族群，占比超過5成，明顯高於5月與去年同期，反應市場當下首購當道的態勢不變。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德也認為，短期似乎換屋與投資置產比例略微下滑，不過6月市場告別升升不息的擔憂，加上台股也有亮麗的表現，有助於穩定市場信心，整體買氣維持相對穩定。
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