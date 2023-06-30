黑范告大牙求償千萬！她曝「范范6棟房出租」　大安豪宅總價破億

平均地權條例明上路！房市連2月交易量縮　林右昌喊：已溫和修正

▲平均地權條例修正案明7/1正式上路，全台房市連2月交易量縮，最新6月房市交易量較5月減少3%。（圖／記者徐銘穗攝）
▲平均地權條例修正案明7/1正式上路，全台房市連2月交易量縮，最新6月房市交易量較5月減少3%。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

平均地權條例修正案明（7月1日）正式上路，4大修法內容包含私法人買受住宅許可制、限制換約轉讓、檢舉獎金制度及預售屋解約申報登錄等4大重點。永慶房屋觀察，全台房市連2月交易量縮，最新6月房市交易量較5月減少3%。內政部長林右昌今（30）也說，房市已溫和修正，未來將持續打炒房。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據永慶房產集團統計，與5月相比，七大都會區交易增減互見，其中台北月增7%，台南月增5%，是唯二月增的縣市，其餘五大都會區均呈現量縮，新北量縮7%，桃園減少1%，新竹量縮9%，台中減少2%，高雄量縮4%。

▲6月房市交易量較5月減少3%，七大都會區交易增減互見，其中台北月增7%，台南月增5%，是唯二月增的縣市。（圖／記者徐銘穗攝）
▲6月房市交易量較5月減少3%，七大都會區交易增減互見，其中台北月增7%，台南月增5%，是唯二月增的縣市。（圖／記者徐銘穗攝）
永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，通常第二季是傳統房市交易旺季，尤其在平均地權條例修法政策衝擊淡化下，房市交易在2至4月有逐月回溫的跡象，不過， 5月開始外資回流、台股大漲，增加屋主對價格的期待，讓價空間縮小，而買方期待房價走跌，買賣雙方價格認知拉距戰開打，造成5月交易量縮。

而6月在央行無預警祭出選擇性信用管制，對於第2戶貸款限貸七成，造成部分買方購屋腳步放緩，雖看屋量較5月增一成左右，但猶豫期拉長，讓6月房市交易量續縮，全台交易量較5月減少3%。

不過，陳金萍補充，在通膨預期、房價看回不回的狀況下，部分長期投資置產族群買氣有回溫跡象，除了自住需求外，成為支撐6月交易的另一大主力。

陳金萍提醒，近期國際經濟情勢仍動盪，而美國聯準會6月雖暫停升息，但預告今年可能還有2碼的升息空間，同時還有地緣政治風險、美中對抗等不確定因素，國內物價也持續超過警戒線2%的狀況下，房價要跌恐怕不容易，建議有意購屋的民眾，審慎評估自身財務負擔能力，把握目前房價盤整、小幅波動下，積極看屋、詢價。

▲平均地權條例修正案明7月1日正式上路，內政部長林右昌今（30）喊話說，房市已溫和修正。（圖／內政部提供）
▲平均地權條例修正案明7月1日正式上路，內政部長林右昌今（30）喊話說，房市已溫和修正。（圖／內政部提供）
至於明天將上路的平均地權條例修正案，內政部提醒在限制換約轉讓部分，在7月1日後簽訂預售屋及新建成屋買賣契約的買受人，除配偶、直系血親或二親等內旁系血親間的讓與或轉售外，必須有非自願離職且超過6個月未就業等6種特殊情形，經向主管機關申請核准後才可換約。

在檢舉獎金部分，有逾期或不實申報實價登錄、違反紅單禁止轉售、限制換約轉售與禁止炒作等項目可檢舉，經查證屬實者，將依規定發給檢舉獎金，獎金為罰金的30%、上限1000萬元，但檢舉人必須實名檢舉及提供具體事證，如有冒名或偽變造不實事證，將移送檢調機關處理。

完整平均地權條例QA，請詳見報導【平均地權條例懶人包！預售屋9狀況可轉售　4類檢舉獎金最高千萬元】，或上「平均地權條例修正專區」(網址:https://www.land.moi.gov.tw/chhtml/news/1150)查詢，也可撥打1996內政服務熱線或向直轄市、縣(市)政府洽詢。

平均地權條例懶人包！預售屋9狀況可轉售　4類檢舉獎金最高千萬元

確定了！平均地權條例7月1日施行　「最強打炒房」3重點一次看

居住正義將實現？《平均地權條例》不溯既往驗收　這月房市真爆量

6月房市逾5成是「首購族」！投機客縮手了　台北市熱銷總價帶公開

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀