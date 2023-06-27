陳建州曾因喪父誤入歧途！轉戰娛樂圈爆紅　再返體壇翻轉人生

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陳建州父親擔任華航機座艙長，卻在1994年的名古屋空難不幸逝世，這讓從小活潑好動的他受到很大打擊，他曾自爆，17歲時因打架差點進入少年監獄，後來爺爺哭著為他求情，請法官判輕一點，最後他被判「保護管束」，每天到警察局報到。
風光入選中華男籃青年隊、光華男籃
之後他下定決心要打籃球，也選上中華青年國家隊，陳建州從基隆商工轉入名校東方工商，高三便被職業球隊宏福隊選為練習生，1995年代表中華隊出戰第十三屆亞洲青年籃球錦標賽，21歲時入選光華男籃隊出戰瓊斯盃。
前往新加坡打球 卻因膝傷轉戰演藝圈
而陳建州因為CBA中華職籃倒台，一度前往新加坡尋求其他機會，他曾前後於籃球比賽中和練球時十字韌帶斷裂兩次，動刀兩次，最後在好友大小S的牽線下，轉往演藝圈發展。
他在王偉忠製作人培育下成長，接下《我愛黑澀會》主持棒，以幽默逗趣的主持風格，受到觀眾喜愛。曾主持過《我愛黑澀會》、《娛樂百分百》、《上班這黨事》、《叫我神隊友》等多檔綜藝節目。此外，他與張世明（Andy）共同創立經紀公司「傳奇星娛樂」，也就是當時從《我愛黑澀會》、《模范棒棒堂》出道的藝人所簽的公司，打造出棒棒堂、JPM、黑Girl，該公司藝人目前還有陳立農、吳思賢。
而他退役後，也不忘籃球，擔任台啤副領隊，在SBL超級籃球聯賽，並拍了《態度》紀錄片，相關商品大賣。
重回籃球懷抱 擔任PLG執行長
2017年，陳建州接下ABL寶島夢想家領隊位置，並重新開啟籃球「管理」相關工作，也出任瓊斯盃中華男籃領隊，2019年陳建州4月和7月手上節目《上班這黨事》和《叫我神隊友》收攤，陳建州表示，「將全心投入籃球領域，認為人生階段性任務告一段落，現在必須把時間花在熱愛和擔心的籃球上，包括經營球隊和整體的大環境都需要更多的時間和精力。」
他也喊出「自己籃球自己救」口號，大力奔走成立PLG(P. LEAGUE+)聯盟，並擔任執行長。淡出演藝圈主攻幕後，手上沒主持節目之外，也不再上通告，專心經營籃球事業。
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