陳建州對范瑋琪一見鍾情！狂追10年娶回家：她是上帝給的禮物
演藝圈Me too事件又一樁！「黑澀會美眉」隊長大牙（周宜霈）今（27）日指控昔日老闆陳建州2012年提出親密行為邀約，甚至說老婆范瑋琪不喜歡這件事，大膽發言在演藝圈投下震撼彈，畢竟當年陳建州對范瑋琪一見鍾情，甚至苦追10年才順利娶回美人歸，直呼「她是上帝給的禮物」，自2011年結婚後彼此感情甜蜜，堪稱演藝圈模範夫妻，陳建州爆出性騷擾一事令人意外，他透過律師發表聲明，全盤否認對大牙有不當行為。
記者江芷稜/綜合報導
范瑋琪2000年頂著哈佛才女光環出道，身材纖細個子高，一頭飄逸長髮仙氣飄飄，還會創作寫歌，模範生氣質相當受到歡迎，陳建州代班主持《我猜我猜我猜猜猜》對她一見鍾情，立刻展開熱烈追求，甚至在女方回去美國時，狂打越洋電話噓寒問暖，最後終於打動芳心。
在他狂追不捨之下，陳建州順利追到夢中情人，范瑋琪還寫了一首情歌〈黑白配〉，描述兩人堅貞不移的愛情。2010年在美國NBA籃球場觀賽時，陳建州公開下跪求婚，范瑋琪驚喜應允，全場觀眾歡聲雷動。隔年他們步上紅毯，婚禮上眾星雲集，包括張惠妹、彭于晏、大小S都到場祝賀，伴郎王力宏獻唱〈FOREVER LOVE〉讓賓客都沉浸其中。
范瑋琪2014年誕下雙胞胎，一家四口相當幸福，這幾年歷經不少爭議，包括疫情間怒罵蘇貞昌、奧運使用安博盒子觀看比賽、范瑋琪與張韶涵爆發不合，接連送走爸爸、奶奶慟失家人，黑范夫婦始終陪伴左右，不斷互相鼓勵，如今面臨性騷擾風波，這對銀色夫妻檔能否再度挺過危機，外界相當關注。
※【NOWnews 今日新聞
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