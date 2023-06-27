快訊／陳建州發律師聲明　喊告大牙：全屬虛偽不實

才剛和大牙鬧翻！「黑澀會」Apple心疼發聲：曾聽她提過遭性騷擾

▲Apple（左）與大牙前幾天才鬧翻，結果一得知大牙遭到性騷擾一事後，Apple則心疼表示，其實過去就曾聽對方提起這事件過。（圖／Apple、大牙臉書）
▲Apple（左）與大牙前幾天才鬧翻，結果一得知大牙遭到性騷擾一事後，Apple則心疼表示，其實過去就曾聽對方提起這事件過。（圖／Apple、大牙臉書）

記者詹鎰睿/綜合報導

黑人陳建州今（27）日遭到大牙（周宜霈）爆料曾在多年前對她性騷擾而陳建州則是透過律師聲明反駁一切。而前陣子才剛和大牙鬧翻、互相撕破臉的「黑澀會美眉」Apple（黃暐婷）也心疼發聲，並承認以前曾聽大牙提起這事件過，直呼：「真的需要很大的勇氣。」

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Apple表示，她和大牙都是在很年輕的時候認識並一起工作，對於大牙這次爆料被性騷擾一事，Apple坦言，「很久以前有聽她提過，但細節也是今天才確切知道，只是不是當事者我也不便多說什麼，看著文字很心疼…願意把這些深藏在心裡的祕密講出來，真的需要很大的勇氣。」

▲Apple坦承，以前有聽過大牙提起被性騷擾一事。（圖／Apple 臉書）
▲Apple坦承，以前有聽過大牙提起被性騷擾一事。（圖／Apple 臉書）
Apple遺憾提到，「我自己在成長的路上也遇到過很無助很不愉快的經驗，但當時的我也無法做些什麼，只能當成祕密藏在心裡，希望藉由最近事件能減少這類的事件再發生，今後不管男生女生在任何場合和職場上都能好好保護自己，並有勇敢說不的勇氣！」

至於前陣子和大牙為了身邊友人遇性騷擾一事吵架鬧翻的狀況，Apple澄清回應，「關於在FB和大牙的對話，很多網路新聞大家都在瞎猜！我必須要澄清一下，我以前的加害者前幾天已經被爆出來了，和大牙的不是同個人，他好像也付出了很大的代價，所以我沒有再出來說話。」

▲《黑澀會》成員大牙（右）當天在陳建州主持的《我愛黑澀會》出道，雙方關係深厚。（圖／翻攝自大牙周宜霈FB）
▲大牙（右）在臉書爆料過去遭到陳建州性騷擾，對此，陳建州立刻透過律師發出聲明，駁斥一切。（圖／翻攝自大牙周宜霈FB）
最後Apple表示，「我知道家人是最無辜的，我也不想和這個人的名字綁在一起！希望大家不要多加猜測詢問，謝謝大家的關心。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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