500碗揭曉！這碗焢肉飯奪魁 評審徐天麟：「唐僧肉般超凡脫俗」
台灣小吃享譽國際，繼「500盤」之後，《500輯》又舉辦第一屆「500碗」美食評鑑，鎖定全台民民小吃，邀請50位各界名人擔任評審，各自選出心中的10碗在地台灣味，名單今（27）日出爐，來自彰化的「泉焢肉飯」獲得最多碗，共7碗，評審包含江振誠、謝忠道、陳耀訓、洪愛珠、徐天麟、葉怡蘭、盧怡安給了這碗招牌焢肉飯，奪得本屆冠軍。而除了「500碗」，電動車品牌Gogoro日前也曾推出「巷口指南」，網羅了超過 300 間在地人的口袋名單，同樣可供參考。
記者葉盛耀/綜合報導
本屆500碗，全台共有441間小吃入選，若以得碗的店家地區分布方面，北部共218間、中部50間、南部121間、東部46間、離島6間。可能與評審陣容的居住、成長環境有關係。但獲得最多碗的彰化「泉焢肉飯」，投碗給它的評審陣容，卻南北背景皆有。
自小在台南長大的美食家葉怡蘭給這碗的評論是：「原來彰化爌肉飯特色在於一碗小小、台南擔仔麵般吃巧不吃飽，爌肉滷得皮Q綿脂腴肥，分外迷魅。」、「『阿泉』質潤彈味醇甘，讓人傾倒。」而最有趣的評論當屬美食評論家徐天麟，他提到，當初一入口後，就覺得「天啊，這爌肉也太油潤香滑了！」彷彿《盤絲洞》劇中的蜘蛛精形容唐僧肉「這塊肉真是超凡脫俗」一般，似乎吃一口就能延年益壽，而也從此自己就愛上彰化爌肉。徐天麟還認為「台南的小吃很厲害，但在爌肉上啊，真的就是輸給彰化。」
除了冠軍，亞軍由台南「無名羊肉湯-大菜市」，以一碗早晨販售的清湯羊肉和各部位切盤，贏得5碗；而屏東「葉家肉粿」則以傳承三代的肉粿，拿下4碗，獲得季軍。
除了「500碗」針對小吃做評鑑，二輪電動車領導品牌Gogoro日前也為了54 萬用戶拓展更多的生活情境，推出「Gogoro 巷口指南」，收錄全台300家巷弄美食，被戲稱宛如兩輪版的米其林指南必比登推薦。從人氣早午餐、經典古早味，到復古冰菓室、隱藏版咖啡廳皆備。