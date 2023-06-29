房仲人數破5.5萬創新高！2年增25%　薪水誘因讓他棄科技轉戰賣房

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根據內政部不動產經紀業統計資料顯示，不動產經紀營業員人數約莫在2016年、2017年跌落谷底，跌至3萬5千人左右的水準，之後就隨著房市的蓬勃發展而一路增長，即使在2020年受到嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）的衝擊，從業人數仍回升到了4萬人以上。
觀察2021年1月底至今年4月底的數字，不動產經紀營業員受雇人數，從44,167人增加至55,615人，增幅達到25.95%，其中人數增長最快的月份為2022年的8月，單月增幅就有3.41%；值得注意的是，不動產經紀營業員人數的增長通常會在一年中的兩個時段達到高峰，第一個高峰出現在每年的4月和5月左右，而第二個高峰則容易落在每年的7月、8月和9月。
樂屋網調研中心經理洪安怡評估，第一個高峰多半與年後轉職潮有關，新進人員陸續加入，從而帶動了增長，而第二個高峰可能是受到畢業季的刺激影響，促使不動產經紀營業員人數增加。
洪安怡進一步分析道，儘管有關房市泡沫化和崩盤的聲音此起彼落，但不動產經紀營業員的數量不斷增加，顯示業內對不動產業仍持有信心，並對產業前景持樂觀態度，這也是他們願意投身不動產業的原因之一。房市的需求仍然旺盛，因此不動產業得以支撐著眾多從業人口。
洪安怡表示，平均地權條例的實施以及央行對第二屋貸款的限制（最高貸款比例為房價的70%），買方的信心多少受到了一些動搖。然而，經過這一輪升息的洗禮，買方對目前房市易漲難跌的特性有了更深刻的認知，許多剛性需求支撐的房市仍然具備潛力。一旦短期的擾動因素過去，房市將逐漸回穩。
此外，當房仲真那麼好？沒有缺點嗎？阿忠說，當房仲非常努力不一定有收穫，但不努力一定是鴨蛋，而且「只有在成交那刻，才領得到薪水」，先前不論是帶看花費的時間、交通費，甚至是他在售屋網站下廣告，一年砸10幾萬「加強曝光」，讓自己承銷的物件永遠在搜尋前幾名，幸好他先前工作有存款，若是剛出社會的新鮮人，初期一定會非常辛苦。