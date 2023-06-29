NCC同意《鏡電視》上架　國民黨團將提「暫定臨時狀態」假處分

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林思銘質疑，陳耀祥已經被北檢列為同案瀆職罪的被告，為何還有資格繼續召開並主持審查會議？陳耀祥當初在立院承諾針對鏡電視內部問題，等「調查有結果才會繼續審查」，請問調查結果在哪裡？
林思銘說，去年曝光的裴偉發言錄音檔，經鑑定並無變造，其中蔡英文、蘇貞昌、洪耀福都被點名，陳耀祥膽敢一路跟立法院在野黨對幹，難道不是府院黨聯手在背後支持？《鏡電視》前董事長陳建平揭露《鏡電視》內部，特別是裴偉掏空的違法事證明確，府院黨卻命令NCC護航到底，中間是否存在不可告人的對價關係？
林思銘指出，NCC已經是公認的「民進黨附隨組織」，我們看到蔡英文主政下NCC的傑作，包括：撤銷52台中天新聞台執照、52台空缺迅速由華視新聞台遞補、火速通過三立財經新聞台自88台移頻48台蛋黃區，以及核准《鏡電視》新聞台申設案，是近10年唯一一家新設新聞台。
國民黨立委林為洲則表示，《鏡電視》審查過程有三大瑕疵，一、按照《會議規範》第十九條規定：「主席以不參與表決為原則…主席於議案可決，有特別規定之額數者，如相差一票，即達規定額數時，得參加一票使其通過，或不參加使其否決。」這是一般會議的常規，昨天NCC審查會議的表決，並無正反同票，結果陳耀祥主委自己跳下來投票，若無陳耀祥主委這一票，《鏡電視》。審查案就無法通過。
林為洲進一步指出，根據《國家通訊傳播委員會組織法》第十條第三項規定：「會議之決議，應以委員總額過半數之同意行之。」NCC全體審查委員有7名，當天有兩名棄權、一名請假，有三名同意但未過半，結果陳耀祥主委逕自投下同意票，違反了《會議規範》。
林為洲說，第二個瑕疵是，《鏡電視》前董事長陳建平目前告第一任董事長裴偉、陳耀祥主委瀆職，根據《國家通訊傳播委員會組織法》第六條第三項規定：「本會委員有下列情形之一者，得由行政院院長予以免職……因案受羈押或經起訴」，陳耀祥現在是貪瀆被告，隨時有可能遭檢方起訴，屆時就必須辭去NCC主委和審查委員職務。
林為洲質疑，陳耀祥主委知道自己可能即將被起訴，於是趕緊利用立院休會、審查委員棄權的機會，完成上面交代的任務。而國民黨團日前已經向監察院告發陳耀祥瀆職，監察院也已經立案調查，只要被確定瀆職，也會喪失主委和審查委員資格。
最後，林為洲說，根據陳耀祥昨日主持《鏡電視》審查會議過程的瑕疵，國民黨團將向行政法院提出「暫定臨時狀態」假處分，因《鏡電視》審查案屬社會重大利益有關，會議主持人身分有重大瑕疵，因此提出審查案「暫定臨時狀況」，讓《鏡電視》暫時不得上架，以及凍結《鏡電視》人事案。
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