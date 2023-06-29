MLB／大谷翔平根本不是人！球評也傻眼大谷「神級」演出

NBA／「霸王條款」到底是什麼？為何當今聯盟中已逐漸看不到了？

▲巫師球星Bradley Beal在2022年夏天與巫師球團簽下5年合約時，獲得了不可交易條款。（圖／美聯社／達志影像）
▲巫師球星Bradley Beal在2022年夏天與巫師球團簽下5年合約時，獲得了不可交易條款。（圖／美聯社／達志影像）

運動中心/綜合報導

與其他職業運動運動一樣，NBA也有所謂「不可交易條款」——也就是俗稱「霸王條款」。在合約中有加註此條款的球員，在球隊得到他的同意之前，無法將其交易。

我是廣告 請繼續往下閱讀
華盛頓巫師在休賽季在交易Bradley Beal時遇到了一些難題，讓這塵封已久的條款，再度受到外界廣泛討論。前者是在2022年夏天與巫師球團簽下5年合約時獲此特權，球隊今年休賽季只能尊重他的意願，與籌碼不多、但有爭冠機會的鳳凰城太陽達成交易。

到底什麼是禁止交易條款？ 詳細了解Beal與聯盟其他超過99%NBA球員的區別

▲巫師球星Bradley Beal被交易到太陽，太陽將為此送出Chris Paul、Landry Shamet和多個次輪選秀權和選秀互換權。（圖／美聯社／達志影像）
▲巫師球星Bradley Beal被交易到太陽，太陽將為此送出Chris Paul、Landry Shamet和多個次輪選秀權和選秀互換權。（圖／美聯社／達志影像）
如果球員的合約中有禁止交易條款，那麼他就有權否決任何涉及他的交易。

根據NBA在2017年達成的勞資談判協議，球員在滿足特定標準的情況下，會自動得到不可交易的權利：已在NBA打超過8個賽季，且為該球隊效力4年以上的球員，在簽訂若干種球員合約時，他們就能獲得這樣的特權。

但Beal情況不同，他是在合約中特別加註不可交易條款的，NBA史上有超過5千名球員曾簽下過球員合約，但只有10名球員真正在合約中加入了「霸王條款」。

其中包括：Carmelo Anthony、Bradley Beal、Kobe Bryant、Tim Duncan、Kevin Garnett、LeBron James、Dirk Nowitzki、David Robinson、John Stockton、Dwyane Wade。

如今不可交易條款還有存在的必要性嗎？

▲Kevin Durant轉隊鳳凰城太陽。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kevin Durant像布魯克林籃網申請交易轉隊鳳凰城太陽時，沒有受到太多阻礙。（圖／美聯社／達志影像）
NTC條款正在變得越來越不重要。因為隨著聯盟文化和球員價值觀有所改變，菁英球員似乎可以在任何時候申請交易，Kevin Durant和Kyrie Irving本季在要求離開籃網時，似乎都沒有受到太多限制。

當然上述兩個例子可能有些偏激，但事實上過去幾年，只要球員的牌子更大，球隊通常會順著他們的意，因為球團管理層會擔心對方成為自由球員後直接離開，到時候球隊可能一無所獲。

所以明星球員如今不在需要一個條款去保護自己權益，在球星權力的膨脹，讓他們藉由簽下「2+1」等短約，或是直接和球隊申請交易，就能達到自己的目的。

NBA／熱火為何沒能得到Beal？美媒爆料：他們不願意打包一些東西

NBA／Bradley Beal甚至換不到首輪籤？交易否決權讓巫師吃了大虧

NBA／重磅！太陽將組成新「三巨頭」　Beal下季和KD、Booker合作

NBA／巫師想在選秀夜前交易Bradley Beal　怕Lillard影響交易行情

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀