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76團隊召集人陳修將虐殺女友！父悲憤離世　一審民事判賠594萬元

▲胡女父母對陳修將提起民事訴訟，求償扶養費、精神慰撫金等共1219萬餘元，彰化地院判決陳修將賠償594萬4330元，全案仍可上訴。（圖／翻攝自陳修將臉書）
▲胡女父母對陳修將提起民事訴訟，求償扶養費、精神慰撫金等共1219萬餘元，彰化地院判決陳修將賠償594萬4330元，全案仍可上訴。（圖／翻攝自陳修將臉書）

記者孫唯容／綜合報導

「76行者遺體修復團隊」前總召集人陳修將，因為不滿22歲的蕭姓女友和他人曖昧，在摩鐵內將其虐殺致死，二審被判刑10年10個月；胡女父母對陳修將提起民事訴訟，求償扶養費、精神慰撫金等共1219萬餘元，彰化地院判決陳修將賠償594萬4330元，全案仍可上訴。

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回顧案發經過，2021年10月，陳修將帶著年僅22歲胡姓小三，入住彰化縣一家汽車旅館，期間陳懷疑胡女與另名男子私下聯繫，因此對胡女拳腳相向，還抓她的頭髮猛撞地板，造成胡女腦出血、全身瘀青，當場身亡。

檢察官依傷害致死罪嫌將陳修將起訴，一審判決9年6月，目前二審改判10年10個月，全案可上訴。而胡女父母也向陳修將提出民事訴訟，不過由於訴訟期間胡父逝世，由胡父的母親承受訴訟，共求償殯葬費25萬、扶養費194萬餘元，以及精神慰撫金父母各500萬元，合計1219萬餘元。

陳修將辯稱，目前就胡女之死亡原因是否為其所為尚有爭議，不得請求賠償，胡女喪葬費也已由他支付完畢，而胡母在女兒死亡時僅40歲，正值壯年期，還有工作能力，請求500萬慰撫金也過高。

法官認定，根據法醫等相關調查報告，陳修將故意傷害行為，與胡女死亡結果具有相當因果關係，應負損害賠償責任，而從胡母65歲退休起算，應受女兒扶養之餘命為21年，乘以平均每人消費支出，認為陳應給付胡母194萬4330元扶養費；另外，考量胡女死況幾乎體無完膚，父母承受喪女之痛，晚年無法與其女共享天倫，各別請求200萬元慰撫金為適當，合計陳修將得賠償胡母與胡嬤共594萬餘元。可上訴。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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