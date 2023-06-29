76團隊召集人陳修將虐殺女友！父悲憤離世　一審民事判賠594萬元

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檢察官依傷害致死罪嫌將陳修將起訴，一審判決9年6月，目前二審改判10年10個月，全案可上訴。而胡女父母也向陳修將提出民事訴訟，不過由於訴訟期間胡父逝世，由胡父的母親承受訴訟，共求償殯葬費25萬、扶養費194萬餘元，以及精神慰撫金父母各500萬元，合計1219萬餘元。
陳修將辯稱，目前就胡女之死亡原因是否為其所為尚有爭議，不得請求賠償，胡女喪葬費也已由他支付完畢，而胡母在女兒死亡時僅40歲，正值壯年期，還有工作能力，請求500萬慰撫金也過高。
法官認定，根據法醫等相關調查報告，陳修將故意傷害行為，與胡女死亡結果具有相當因果關係，應負損害賠償責任，而從胡母65歲退休起算，應受女兒扶養之餘命為21年，乘以平均每人消費支出，認為陳應給付胡母194萬4330元扶養費；另外，考量胡女死況幾乎體無完膚，父母承受喪女之痛，晚年無法與其女共享天倫，各別請求200萬元慰撫金為適當，合計陳修將得賠償胡母與胡嬤共594萬餘元。可上訴。
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