犯保新法重要3章明上路　服務範圍擴大、措施更深化

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陳建仁表示，太魯閣號事故、高雄城中城火燒案、八仙塵暴等案例可知，犯罪事件發 生後，被害人及家屬身心受創，其需求相當多元，涉及層面廣，包括法律協助、心理輔導、身心治療、經濟支持等，需要中央與地方，政府與民間共同合作，所以本次修法特別提升層級，由行政院督導整體犯罪被害人保護工作的成效，也明訂跨部會權責與建構服務網絡，行政團隊的相關部會將摒除本位主義，同心協力，共同為犯罪被害人，提供全方位的資源與協助。
蔡清祥表示，新法在「保護服務」章強化對重傷被害人的協助與更全面的經費補助，「犯罪被害人保護命令」章首創國內刑事法制先河及積極處理新興數位性暴力議題，「犯罪被害補償金」則因應現行制度性問題做了根本性的翻轉並大幅提高補償金額。
蔡清祥說，各界關心的保護機構議題，行政院已指定施行日期為明年，法務部將持續爭取預算撥補，包括：今年申請行政院第二預備金及爭取明年提高預算撥補金額，目的即是讓犯保協會能持續茁壯，透過公私協力、提升專業、提高服務量能，溫柔承接馨生人的傷痛與悲傷，更讓馨生人朋友的生活可以無後顧之憂、真正達到修復因犯罪造成的傷害。
新修正的《犯罪被害人權益保障法》共有103條，其中第一章總則、第四章修復式司法及第七章附則，已自公布日施行，第六章保護機構，行政院定2024年1月1日施行。新法將擴大保護服務對象、擴大重傷的適用範圍、保障犯罪被害人的經濟支持權、提供犯罪被害人訴訟的協助、犯罪被害人人身安全的強化保護、重傷犯罪被害人銜接照顧及長照補助、犯罪被害人參與修復式司法的支持服務、橫向聯繫公私協力，強化網絡合作。
參與今天啟航宣導活動，除行政院、法務部及各檢察機關首長外、還有關注被害人權益的立委、民間團體代表、衛福部、警政署、勞動力發展署等中央部會代表、犯保各分會主委、與現場逾40位被害人代表共同見證歷史性的一刻。