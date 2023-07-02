誤會大了！沙嗲不是「醬」而是指這1物 沙茶醬前身竟是沙嗲醬
沙嗲（印尼語：Sate，馬來語：Satay）最早發源自印尼，如今在馬來西亞、新加坡、泰國等料理街常見。許多人聽到「沙嗲」，總以為指的是有許多香料並帶濃郁花生香的的沙嗲醬，其實單「沙嗲」這個字的意思，指的就是「烤肉串」。另外，台灣人孰知、吃火鍋必備的沙茶醬，其最早的由來竟就是沙嗲醬。
記者葉盛耀/綜合報導
所謂「沙嗲」就是指東南亞風味的烤肉串，2011年美國電視台《CNN》觀眾票選世界50大美食，沙嗲還排名第14名，足見其受全球饕客歡迎程度。沙嗲用的肉包含雞肉、牛肉甚至於魚肉，甚至內臟也有。通常是切塊或切厚片，且會以香料醃過後再串起之後燒烤至熟。
要做正統的沙嗲，用到的香料與辛香料相當多，「Asia49亞洲料理及酒廊」的東南亞料理主廚黃愛珍就提到，肉串要先以香茅、干蔥、蒜頭、南薑、香菜籽、孜然粉、薑黃粉加椰漿、鹽和糖等醃漬隔夜，而沙嗲醬則同樣以香茅、南薑、香菜籽、孜然粉、薑黃粉等再加椰漿、辣椒、斑蘭葉與大量花生醬、椰糖等製成。通常當地吃法是沙嗲會與一碟沙嗲醬一同上桌，讓人沾著吃。
而台灣人孰知的沙茶醬，即源自於沙嗲醬。相傳是19世紀初原本住福建、潮州、廣東等地的中國人或移民的華僑，從南洋一帶將其風味帶回當地，並結合當地食材改良做出「沙茶醬」，也因此沙茶醬的閩南語音唸法就是「Sa-te」。但是當然沙茶醬和沙嗲醬的風味有差，沙嗲醬因為用了大量的椰糖、花生，因此味道偏甜；但沙茶醬則加了許多蝦米、魚乾、芝麻再結合辛香料，口感偏鹹。