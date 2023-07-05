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獨家／王品全新「頂級火鍋」在松江南京商圈　1500元起吃和牛海鮮

▲王品集團首度進軍頂級鍋物市場，最新「旬嚐」日式鍋物在松江南京商圈掛上招牌，最快7月中試營運、8月正式開幕。主打頂級和牛、活海鮮及專人桌邊服務，客單價約1500～1800元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲王品集團首度進軍頂級鍋物市場，最新「旬嚐」日式鍋物在松江南京商圈掛上招牌，最快7月中試營運、8月正式開幕。主打頂級和牛、活海鮮及專人桌邊服務，客單價約1500～1800元。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

台灣人熱愛火鍋，餐飲界鍋物大戰不曾停歇，擁有多個火鍋品牌的王品集團，首度進軍頂級鍋物市場，將開設最新日式鍋物品牌「旬嚐」，店址選在火鍋激戰區的松江南京商圈，如今已掛上招牌，最快7月中試營運、8月正式開幕。《NOWnews今日新聞》詢問業者，官方透露「旬嚐客單價約1500～1800元，主打頂級和牛、活海鮮，還有專人桌邊料理服務」，自豪不論食材或服務，都祭出超高規格，要直攻頂級火鍋市場天花板。

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根據「聯合利華飲食策劃」與《食力foodNEXT》2022年合作進行的火鍋消費趨勢重點調查，超過85.6%的受訪者每月會食用火鍋，高達33.4%的民眾甚至每週都會享用火鍋。看準台灣火鍋市場年產值上看400億元，各家餐飲集團盡全力搶攻火鍋商機。

▲松江南京商圈知名酸菜白肉鍋四平小館。（圖／記者蕭涵云攝）
▲松江南京商圈知名酸菜白肉鍋四平小館。（圖／記者蕭涵云攝）
▲築間幸福鍋物在松江南京商圈不只一間門市。（圖／記者蕭涵云攝）
▲築間幸福鍋物在松江南京商圈不只一間門市。（圖／記者蕭涵云攝）
台北火鍋激戰區之一的松江南京商圈，從平價、中高價、涮涮鍋、麻辣鍋等知名各品牌都有據點，包括築間幸福鍋物、老四川巴蜀麻辣燙、粵式豬肚雞煲鍋、四平小館、辛殿麻辣鍋、錢都日式涮涮鍋等都相距不遠；5月才迎接台中知名台式火鍋名店「萬客什鍋」開設二店，至今仍每日大排長龍、一位難求。

▲台中排隊名店萬客什鍋，台北二店插旗松江南京商圈。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台中排隊名店萬客什鍋，台北二店插旗松江南京商圈。（圖／記者蕭涵云攝）
▲王品前年首開嚮辣麻辣鍋，也選在松江南京商圈。（圖／記者蕭涵云攝）
▲王品前年首開嚮辣麻辣鍋，也選在松江南京商圈。（圖／記者蕭涵云攝）
下半年松江南京商圈再迎來王品集團最新頂級鍋物品牌「旬嚐」，其實同集團在周邊也早有聚 日式鍋物、嚮辣和牛麻辣鍋等火鍋品牌，其他料理還有TASTY西堤牛排、陶板屋、丰禾台式小館，業者對該商圈的消費族群自是相當熟悉。

▲王品全新日式精緻鍋物「旬嚐」已掛上招牌。（圖／記者蕭涵云攝）
▲王品全新日式精緻鍋物「旬嚐」已掛上招牌。（圖／記者蕭涵云攝）
據業者表示，全新日式精緻鍋物品牌「旬嚐」由主廚秘密研發，花費將近一年時間籌備，身為該集團首度進軍頂級鍋物市場的品牌，主打頂級和牛、活海鮮，還將結合涮煮與炙烤等多元烹調方式提供料理，並有專人桌邊服務，客單價約1500～1800元。自豪不論食材或服務，都祭出超高規格，要直攻頂級火鍋市場天花板。

▲旬嚐精緻鍋物已可在Google查得到。（圖／翻攝自Google）
▲旬嚐精緻鍋物已可在Google查得到。（圖／翻攝自Google）
經查，Google地圖已可看到「旬嚐」，業者也已在104人力銀行上徵才，根據刊出的上班地點，《NOWnews今日新聞》記者實地走訪，發現現場雖然還在施工，但已掛上招牌，可見清水模底色設計的招牌，搭配簡約字體的旬嚐精緻鍋物；未完工的牆面先以朱紅、白色圖樣設計遮擋，不難看出日式風格。

▲業者已為旬嚐首間門店徵才。（圖／翻攝自104人力銀行官網）
▲業者已為旬嚐首間門店徵才。（圖／翻攝自104人力銀行官網）
論精品火鍋市場，台北也即將迎來另一全新頂級的日式鍋物品牌「金月 日本鍋料理擔當」，由前乾杯台灣區營運長、現燒肉擔當總經理王斯楷再推一力作，根據菜單可見除了火鍋提供日本和牛、活鱈場蟹等海陸食材，還有壽喜燒、蕎麥麵、懷石八寸、生魚片等料理，即將在7月中開幕。目前業者低調未受訪，僅透露鍋物湯底將與日本四國百年「桂月酒藏」，獨家製作專屬聯名款清酒入湯。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
▲全新頂級的日式鍋物品牌「金月 日本鍋料理擔當」也將在7月中開幕。（圖／翻攝自金月日本鍋料理擔當IG）
▲全新頂級的日式鍋物品牌「金月 日本鍋料理擔當」也將在7月中開幕。（圖／翻攝自金月日本鍋料理擔當IG）

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