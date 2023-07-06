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他辦租屋補助被嗆「去別的地方租」　房東怕啥？光這1點就虧百萬

▲300億擴大租金補貼申請開跑，雖然房東會變「公益出租人」有稅賦減免，但仍有不少房東拒絕讓房客申請，專家揭房東最怕失去「自用住宅」土地增值稅優惠。（示意圖／公關照片）
▲300億擴大租金補貼申請開跑，雖然房東會變「公益出租人」有稅賦減免，但仍有不少房東拒絕讓房客申請，專家揭房東最怕失去「自用住宅」土地增值稅優惠。（示意圖／公關照片）

記者徐銘穗/綜合報導

你申請租屋補助了嗎？300億擴大租金補貼在3日開放申請，雖然營建署強調申請前不用告知房東，一旦通過核准，你的房東就會變成「公益出租人」，享有相關稅賦減免。不過，日前有民眾申請補助前，基於禮貌仍先告知房東，結果房東仍以「會多出很多費用」為由，拒絕讓他申請，還嗆「去別的地方租」。房東到底在怕啥？專家分析，一旦被查出租屋事實，可能會影響一生一次的「自用住宅」土地增值稅，價差100至200萬元，十分可觀。

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營建署300億擴大租金補貼方案，依申請人身分與租屋縣市別，提供每戶每月2000元至8000元不等的租金補貼，有4類人再享最高1.8倍加碼，相當最高領1萬4400元，這次補貼對象擴大到18歲以上的租屋族群，申請截止時間為明（2024）年12月31日下午5時止。詳細QA懶人包請見報導：租屋族注意！300億租金補貼7/3上線　進度查詢、申請限制懶人包

▲一名網友告知房東準備申請租屋補助，遭房東嗆「去去別的地方租」。（圖／翻攝PTT）
▲一名網友告知房東準備申請租屋補助，遭房東嗆「去去別的地方租」。（圖／翻攝PTT）
一名網友在PTT上分享，他在3日開放租屋補助申請首日，早早下班要回家寫文件提交申請，突然想到要問房東能不能申請租屋補助，沒想到房東說該套房一個月1萬出租，合約上註明租金不含稅金如果申請租屋補貼會多很多費用要原PO負擔。

他追問房東「多出來的費用實際是多少？」但而房東也答不出確實數字，反而要他「去外面找可以申請租屋補貼的房子」，還說「你這樣申請我會很麻煩」。

根據營建署300億租金補貼QA資料顯示，申請租金補貼不用事先取得房東同意，也不用擔心會被房東報復，因為只要房屋是合法住宅，房客通過租金補貼，房東就會變成「公益出租人」，享有綜合所得稅每屋每月最高1萬5000元免稅額、房屋稅及地價稅都比照自住稅率的稅賦優惠，反而房東還減稅。

房仲指出，若房屋符合自用住宅稅籍等補貼資格，若屋主讓租客辦理租金補貼，以桃園為例，目前公益出租人租金1萬5000以內（可扣除車位與管理費）是免稅所得，超過的部分則可認列60%的成本，其餘併入綜合所得。而且，1萬元的房租是在免稅範圍內，所以所得稅增加很多不是真的。

▲房客通過租金補貼，房東就會變成「公益出租人」，享有綜合所得稅每屋每月最高1萬5000元免稅額等稅賦減免。（圖／品牌提供）
▲房客通過租金補貼，房東就會變成「公益出租人」，享有綜合所得稅每屋每月最高1萬5000元免稅額等稅賦減免。（圖／品牌提供）
崔媽媽基金會執行長呂秉怡告訴《NOWnews今日新聞》說，政府努力幫房東減稅，讓民眾有機會申請租金補貼，雖然房東被抓逃漏稅可能只比變公益出租人要多繳一點，但因政府政令變化多，多數房東傾向「以不變應外變」觀望政策發展。

房東還怕什麼？他說，不少房東不只一套房出租，當其中一間「被申請補助」，很可能讓他其他出租房屋也被稅捐單位一同勾稽出來，這也是房東們所不樂見的。

不過，呂秉怡認為，對投機房東來說，他可能只是將持有房屋暫時出租運用若房市熱絡、行情看漲時，就要出手獲利了解，因此一旦變「公益出租人」，雖然有稅賦減免，但會影響其「一生一次」的自用住宅土地增值稅，優惠稅率為10%，比一般用地之稅率20%～40%省了不少稅額，相差至少100至200萬元，才是房東真正無法鬆口的原因。

那麼想申請租屋補助到底該不該先告知房東呢？呂秉怡建議，一般而言還是「先禮後兵」為上策，除非你已經沒有再住在該處的打算，不然等到五月稅單來了，房東暴怒，可能寧願違約也要把你馬上趕出去，或是不再續約，那麼你就會面臨突然要找房子的窘境。

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