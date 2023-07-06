PLG／代理執行長周崇偉KTV企圖熊抱啦啦隊員 聯盟發124字聲明
P. LEAGUE+(PLG) 職籃聯盟代理執行長周崇偉，今遭資深媒體人黃揚明爆料，日前在KTV意圖抱住新北國王啦啦隊Queens隊長Amber倩宇，當事人雖當下就閃躲，且事後周崇偉也已經致歉，未料影片流出，再度重挫PLG形象，聯盟稍早也發出聲明回應，懲處將交由董事會討論決議。
記者廖聿偉/綜合報導
PLG聯盟聲明指出，聯盟在得知代理執行長周崇偉先生及啦啦隊成員聚會發生的事件後，即與事件當事人女性聯繫，並審慎確認當事人女性對於本次事件完整想法跟過程後，對於聯盟涉及本次事件之當事人懲處問題，已送交董事會，付由董事會討論決議，並會盡快公布決議結果。
35歲的周崇偉畢業於淡江大學法文系，過去是DV籃球部落共同創辦人，也曾到中國發展；從PLG元年就跟陳建州攜手處理聯盟事務，並擔任行銷策略總監。日前陳建州因為捲入Me Too事件引起軒然大波，主動宣布暫停職務，聯盟才推派周崇偉暫代PLG執行長職務，未料上任不到3天又出事。
目前周崇偉並未接電話，也尚未公開回應，據悉，這幾天他也會發道歉聲明。未來能否繼續暫代執行長一職，還要看董事會決議而定。
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🔎Queens隊長Amber倩宇還原事情經過