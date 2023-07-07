發錢啦！1戶3萬元房貸補貼7/10入帳 首波25萬戶受惠！進度這裡查
房貸族們發錢啦！內政部推出的1戶3萬元中產以下自用住宅貸款戶支持專案」，也就是房貸補貼，累計至今已有53萬戶申請，首批核定約25萬戶，第一波房貸補貼今將在7月10日、下周一起陸續入帳。想查自己是不是25萬戶首波幸運兒之一？房貸補貼申請進度查詢網址：https://has.cpami.gov.tw/midloanPublic/
記者徐銘穗/綜合報導
內政部最初公告此波房貸補貼約有55萬戶受惠，目前首波核定約25萬戶，達成率約45%。還沒申請房貸補貼的房貸族也別著急，「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」申請截止時間為今年12月29日下午5時為止。想了解完整申請資格、步驟，相關報導：1戶3萬元房貸補貼已上線！申請4步驟公開 網址、入帳日懶人包。
內政部長林右昌說明，支持金會直接存入核定戶申請人的約定繳納貸款本息帳戶，並註記「行政院發」的文字。若申請者未開設繳款帳戶，或已轉貸到其他金融機構，原先的帳戶已結清，金融機構將電話或簡訊通知申請人，請申請人於10個工作日內洽金融機構，提供本人或本人指定的帳戶進行撥款。
如果逾期未請領，金融機構還會以雙掛號通知寄至申請人戶籍地址，倘再超過2個月仍未提供帳戶，將視為放棄請領支持金，不得再請領。林右昌提醒，核撥過程攸關支持金權益保障，請核定戶申請人務必留意相關資訊。
林右昌補充，由於中產以下房貸戶支持專案，民眾申請相當踴躍，營建署已加速審核作業，民眾查詢後發現申請案件未出現在7月7日公布的核定名單內，請耐心等待與體諒，營建署將持續分批公布核撥結果與名單，民眾可隨時上網查詢申辦進度。另外，針對支持專案各項申請疑問，歡迎民眾於週一至週五早上8時至下午6時，撥打諮詢專線（02）2162-1239洽詢服務人員。