打詐從人頭帳戶下手　落實「全國總歸戶」移送

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為解決詐欺犯罪「人頭帳戶」移送亂象，高檢署6月16日已推動「全國總歸戶」計畫，改以人頭帳戶提供者為中心來移送。
只要各地被害人報案，警方受理後循線追查，發現多筆款項匯入同一個人頭帳戶，案件將由提供人頭帳戶者的被告戶籍地警局「歸戶」，最後統一移送管轄地檢署偵辦。
為此，台北、士林、新北地檢署今天邀集刑事局、台北市、新北市刑事警察大隊共同召開「檢警共同打擊幫助詐欺犯罪精進會議」，針對「全國總歸戶」移送政策加以討論。
至於「前端」行政管制部分，因新通過的《洗錢防制法》第15條之1、第15條之2分別規定蒐集人頭帳戶、提供人頭帳戶的罪責。法務部6日也邀集金管會、數位部、銀行公會、警政署等單位列席討論，並制定第15條之2的子法。
法務部官員指出，金融帳戶、虛擬通貨會被限制的前提是該用戶違反《洗錢防制法》15條之2的規定。
初步規劃，一旦有人無故將帳戶提供他人使用或變賣，該人將不能使用網銀功能，ATM一天內所能提領的金額也將大幅下調，可能一張卡只能領2萬元，且在一段時間內不能開網銀，不能操作虛擬通貨買賣。
另外，「第三方支付」也是詐團鎖定的平台之一，法務部官員說，第三方支付業者國內就有1萬4000家，如：蝦皮、綠界科技等，因業者太多，該如何防範也是一大問題，數位部是有建議「能量登入制度」，但細節還需進一步討論。