她抱怨租屋共用洗衣機「越洗越髒」　眾見回覆反推：這房東很佛了

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隨後，原PO發現米白色棉被清洗後沾到許多咖啡色點點，轉向房東兒子詢問是否有清潔洗衣槽，房東兒子回說「半年會拆下來洗一次」，建議她洗衣前可用「桶洗淨」功能，但她見洗衣機上方桶緣卡著黑黑汙漬，不禁質疑「半年才洗一次這個頻率是可以的嗎？」不知道究竟該如何和房東溝通。
不少網友給建議，認為共用洗衣機容易有類似狀況，建議她找有獨立洗衣機的租屋，或是使用自助洗衣，不少人認為房東「半年拆機清洗一次」已經很佛了，許多房東根本沒在管。
其實共用洗衣機的租屋客，如果擔心共用的洗衣機讓衣服越洗越髒。信義居家建議，運用常見的小蘇打粉就可輕鬆清潔，每次花費不用10元，清潔步驟如下：
1、將洗衣槽放滿清水或選取「槽洗淨」功能。
2、加入100至120克的小蘇打粉，讓洗衣機攪動3-5分鐘。
3、靜置浸泡30分鐘到1小時，後將水排空。
4、再放滿清水，用一般清洗功能讓洗衣機完成一次清潔程序。
不過，信義居家也提醒，清潔前要留意洗衣機說明書的使用限制，確保可使用小蘇打粉進行清潔。如果不確定蘇打粉的清潔是否適用自家機器，市面上也有專為洗衣槽推出的清潔劑，可挑選適合家中洗衣機的清潔產品，再依使用說明進行清潔。相關報導：洗衣機比馬桶髒500倍！「1神物」清潔步驟公開：每次成本不到10元
此外，據服務媒合平台資料顯示，洗衣機清潔收費以機型區分，直立式洗衣機的價格區間大約為1300～2500元一台，而滾筒式洗衣機因為構造較為複雜，清潔費用一般比直立式貴上許多，價格區間大約落在3200～4500元。
信義居家也建議，除了日常基本的清潔，每年可進行1次洗衣機深度清潔，由通過訓練的專業技師拆卸洗衣機，清潔各個細部區塊的汙垢、黴菌，最後並針對洗衣槽進行紫外線消毒，徹底消滅髒污細菌，別讓洗衣機成為細菌孳生的溫床，才能真正洗淨衣物。