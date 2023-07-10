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房東逼吞2萬5鐵門費！正妹房客正面、職業曝　眾喊：王小姐是對的

▲桃園「王小姐」因房東逼吞2萬5000元鐵門費爆紅，本尊美照曝光，美暈一眾網友，刷一整排「王小姐是對的」，她本人受訪公開職業是護理師。（圖／翻攝王小姐臉書）
▲桃園「王小姐」因房東逼吞2萬5000元鐵門費爆紅，本尊美照曝光，美暈一眾網友，刷一整排「王小姐是對的」，她本人受訪公開職業是護理師。（圖／翻攝王小姐臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

桃園龜山一名「王小姐」因租屋處鍛造鐵門生鏽，被房東要求支付2萬5000元的換門費用，她覺得不合理上網求助。「王小姐」在媒體報導後爆紅，出色的外表讓網友看完新聞內容後狂刷整排留言，「王小姐是對的」，而她本人受訪公開職業是護理師。

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事件起因是，「王小姐」日前在臉書社團「租屋『糾紛、問題、租霸、疑難雜症』特區」發文，表示租屋處鍛造鐵門下方疑似因潮濕而生鏽，但房東卻執意要她付2萬5000元的換門費用，「理論了一番，我退讓說看能不能找除鏽的幫他弄好，後面房東說如果沒弄好還是要換門叫房客負擔」。

▲「王小姐」指鐵門下方疑似因潮濕而生鏽，房東說要換不鏽鋼鐵門，並要她負擔換門費。（圖／翻攝王小姐臉書）
▲「王小姐」指鐵門下方疑似因潮濕而生鏽，房東說要換不鏽鋼鐵門，並要她負擔換門費。（圖／翻攝王小姐臉書）
沒想到，「王小姐」經過媒體報導後，亮麗外型被PTT網友神出社群，眾人一見她精緻的五官及好身材而紛紛歪樓，「不管事實是什麼，王小姐說的都是對的」、「不管怎麼樣，王小姐絕對是對的」、「無條件支持王小姐」。

《ETtoday新聞雲》報導，「王小姐」本人其實姓莊，因名字有「琋」字，臉書名稱才會拆開使用，因此被誤以為姓王。她其實不太喜歡高調，因此引發熱議也讓她很意外，目前在中醫診所擔任護理師，只希望房屋糾紛可以快速落幕。

▲「王小姐」亮麗外型被PTT網友神出社群。（圖／翻攝王小姐臉書）
▲「王小姐」亮麗外型，被PTT網友神出社群爆紅。（圖／翻攝王小姐臉書）
至於事件原點，鐵門生鏽，房東可以要求房客負擔2萬5000元的換門費嗎？專長為不動產訴訟、商務訴訟的律師林明忠也曾說明，租約中承租人的保管義務約定文字通常是：「承租人應以善良管理人之注意保管房屋，如違反此項義務，致房屋毀損或滅失者，應負損害賠償責任。但依約定之方法或依房屋之性質使用、收益，致房屋有毀損或滅失者，不在此限。」

一般最常見會隨著居住時間而有耗損痕跡的如牆面油漆、地板、燈具、紗窗等，還有就是部分房東自己附的家具，隨著時間過去，本來就會有一定程度的破損，這些部分都算是房客依據正常使用收益方法下，房東應該要負擔的成本，不能因此認為房客違反租賃物保管義務，進而要房客賠償甚至是扣房客押金。

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