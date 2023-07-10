換屋族利多！1年內賣屋「第2戶」免限貸7成　專家：緩衝期算充裕

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1、借款人應於特定地區第2戶購屋貸款撥款後1年內，將第1戶房貸擔保品出售及完成產權移轉登記，且清償債務並塗銷第1戶房貸之抵押權，以及不得以轉貸等方式規避上開事項。
2、借款人違反切結事項之不利違約效果，包括：立即收回貸款成數差額；追溯自撥款日起，按貸款餘額計收罰息；加收以轉貸等方式規避切結事項的違約金。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐稍早接受《NOWnews今日新聞》訪問指出，央行原先「第2戶限貸7成」，讓銀行端在核貸時只要見名下有房產限限制7成，最新公布鬆綁措施，初步可讓換屋族更有彈性，尤其是信用管制實施前才剛購屋，卻因政策新上路而受貸款成數限制的換屋族。
她說，以現在房市的狀況來看，1年內是否能順利出售，仍有不少變化因素，甚至有賠售的可能，但不管訂幾年都會有期限邊界的個案發生，建議民眾考量換屋時，還是要做好相關時程的妥善安排。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，央行第二戶限貸的出發點是要管制非自用住宅，此次鬆綁有益於換屋族，先前也有過類似配套。至於1年的限制，他認為，若是出售價格是符合實價登錄行情，通常一個半月能順利售出，因此1年的換衝期還算充裕。
馨傳不動產智庫執行長何世昌則認為，央行要打炒房卻限制「第2戶」貸款成數怪怪的，對有實質需求的換屋族不公平，如今稍微鬆綁雖不算好，但至少對先買後賣的換屋族而言是「開了道小門」。他直言，對婚前有小套房，婚後生小孩要換大房的換屋族而言，「去懲罰第二戶還是蠻怪的」，建議若民眾能證明購入住宅為自住的話，「給八成無所謂」，除非第三、第四間，貸款成數降到三、四成還說得過去。