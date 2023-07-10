PLG／周崇偉企圖熊抱啦啦隊員懲處出爐！遭聯盟停職 1個月內重選
P. LEAGUE+ 職籃聯盟今（10）日表示，針對周崇偉先生日前於聚會所發生之失序事件，聯盟今日召開臨時董事會，除決議將其代理執行長職務移除外，並對其原先行銷策略總監一職，予以停職作為對該事件之懲處。另針對聯盟執行長職權，將依性質由聯盟團隊各該管職掌代行，並預計於1個月左右，再召開董事會就該職位人選為選任。
記者吳政紘/綜合報導
35歲的周崇偉畢業於淡江大學法文系，過去是DV籃球部落共同創辦人，也曾到中國發展；從PLG元年就跟陳建州攜手處理聯盟事務，並擔任行銷策略總監。日前陳建州因為捲入Me Too事件引起軒然大波，主動宣布暫停職務，聯盟才推派周崇偉暫代PLG執行長職務，未料上任不到3天又出事。
日前在KTV唱歌時，周崇偉企圖從後方伸手抱住新北國王啦啦隊，影片中顯示，女生當下刻意蹲下逃脫，而當事人就是PLG新北國王隊啦啦隊Amber，她也還原事情經過，強調：「事發當下確實是很錯愕，所以我下意識的迅速大動作掙脫，並回到我們自己的包廂。而聯盟工作人員很快的也來我們包廂，對於剛剛發生這樣的事致歉。」
周崇偉則在個人臉書表示：「在3周前的KTV聚會，我確實做了不恰當的事情，在事情發生的隔天也非常自責，並向當事人道歉，同時也向公司自請處分，針對當天晚上的荒唐行為，我願意接受所有的批評與指教。」