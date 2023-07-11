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現在「洗冷氣」要排到11月？他喊：太扯　真相公開！急件行情曝光

▲網友發現冷氣有異味，打電話想請師傅來洗冷氣，未料「非急件」竟然要排到11月，讓他直呼「太扯了」。（示意圖／信義居家提供）
▲網友發現冷氣有異味，打電話想請師傅來洗冷氣，未料「非急件」竟然要排到11月，讓他直呼「太扯了」。（示意圖／信義居家提供）

記者徐銘穗/綜合報導

天氣愈來愈熱，不開冷氣會死人！有網友近日發現家中冷氣有異味，打電話想請師傅來洗冷氣，未料「非急件」竟然要排到11月，讓他直呼「太扯了」。對此，叫修服務平台證實，目前正值旺季，冷氣清洗、維修都滿檔，的確有可能要排到11月，一般而言「急件費」一台要再加3000到5000元

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原PO在PTT發文「洗冷氣 不是急件的話 要排到11月」，表示因三叔公說他冷氣有味道想找人來清洗，結果師傅竟回他說「急件的話七天內安排，不急的話，現在10月底比較有空」，讓他傻眼直呼「師傅是在騙人急診，還是真的那麼熱門？

▲先前有網友找師傅清洗冷氣，一開拆發現冷氣機裡竟然佈滿髒污以及黴菌，而清洗下來的廢水竟黑如墨汁。（圖／翻攝爆廢公社臉書）
▲先前有網友找師傅清洗冷氣，一開拆發現冷氣機裡竟然佈滿髒污以及黴菌，而清洗下來的廢水竟黑如墨汁。（圖／翻攝爆廢公社臉書）
對此，Tasker品牌公關陸皓婷接受《NOWnews今日新聞》訪問指出，目前冷氣清洗依機型而異，一台收費落在2500至5000元不等，因目前是冷氣維修、清洗等相關需求的旺季，目前平台上最快的「急件」處理要約到一周後，一個月後較有機會。

她說，加上洗冷氣付出的時間成本與勞力，對冷氣師傅而言報酬相對較低，因此依師傅自行調配接案，的確是有可能被排到11月。至於「急件」的收費也因師傅報價而異，不過行情約落在一台再加3000至5000元。

據平台統計，預約冷氣清洗服務的消費者主要常遇到以下3大問題：

1. 冷氣過敏
許多民眾一開冷氣就鼻塞、打噴嚏，以為是溫差造成過敏，甚至不太敢開冷氣，但其實主要是因為家中冷氣太久沒有清洗，累積不少的灰塵與塵螨導致家中成員過敏。

2. 冷氣不涼
為了解決酷暑帶來的不適，卻發現冷氣正常運作下吹不涼，極高機率是機身內部累積過多灰塵，進而阻擋涼風吹出。此情況下雖可透過清洗濾網改善，但建議最好一年要清洗機身2至3次。

3. 冷氣異味
冷氣飄出異味的原因百百種，其中最大宗是霉味，主要原因為台灣屬於潮濕環境，使用冷氣的地方多半是密閉空間，因此容易滋生黴菌發霉，因而產生異味。

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