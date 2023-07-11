注意防空警報！萬安46號演習24日一連4天登場　演習縣市期程曝光

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朱森村表示，防空疏散避難由22個地方政府各擇1個鄉（鎮、市、區）驗證「車停，人就近疏散」及「實際進入防空疏散避難設施」，使民眾養成聽聞警報立即避難觀念，以建立全民防空意識。演習警報解除後，另增加30分鐘，由22個地方政府各開設1處災民收容救濟站，整合地方政府、慈善機構、團體及熱心志工，並盤點各項住宿、水電及物資等資源，以強化災民收容救濟量能。
朱森村指出，防空演習由各地方政府警察局民防管制中心，依防情狀況發放「防空警報」，輔以電視臺、廣播電臺及村里、學校、警察巡邏車廣播系統等多重預警手段。同時運用「空中威脅告警系統」發送手機告警訊息（含防空疏散避難設施位置之鏈結網址），以提升警報涵蓋率，爭取早期預警時間。
國防部提醒，各地區行駛車輛聽聞防空演習警報時，請駕駛人保持鎮靜，切勿違反交通規則，並依警察及民防值勤人員指揮，配合實施人、車管制。各驗證行政區之行駛車輛，聽聞防空演習警報時，請靠邊停於安全處下車，駕駛及乘員依警察及民防值勤人員引導，就近進入防空疏散避難設施。
國防部表示，防空演習期間，各級政府機關、部隊、學校、團體、公司、廠（場）站及民眾均應配合管制與演練，若未依民防法第21條、防空演習實施辦法第12條規定，配合演習命令之管制及演練，各地方政府得引用民防法第25條裁處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。