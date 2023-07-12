「最狂員餐」以城市為題！聯手4私廚　吃遍全台飲食風情

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📌「客座／作」全新菜單：城市
🟡早安，台北 ｜ 豆漿、米漿、芝麻
永和豆漿是老台北人的早餐記憶，透過手工製的千層酥皮來呈現燒餅口感，夾入豆漿口味的卡士達，以及浸泡過蘭姆酒的布里歐麵包，最後加上特製的米漿冰淇淋。
🟡漁港，嘉義 ｜ 鮮蚵／蛋酥、青江菜
嘉義東石是台灣養蚵最有名的低方，以台灣平民小吃蚵仔煎為發想，將元素拆解重新組合。
🟡野菜，花蓮 ｜ 山蘇、龍鬚、過貓、剝皮辣椒
使用花蓮盛產的野菜及剝皮辣椒，設計一款很台味的野菜沙拉。其中山苦瓜切片泡冰水，並以糖漿蜜漬降低苦味。
🟡鮮羹，雲林 ｜ 龍珠／杏鮑菇、黑蒜、玉米餅
使用雲林特色作物黑寶玉米，玉米粒低溫烘烤後磨成粉，製作成手工塔可餅皮，配上當地特產的乾魷魚嘴，呈現雲林在地小吃魷魚嘴羹的風味。
🟡三吃，宜蘭 ｜ 板鴨／馬鈴薯、鴨湯、鴨皮
產自宜蘭的櫻桃鴨，以新奇的方式重新呈現一鴨三吃的概念。
🟡醋鱔，屏東 ｜ 鱔魚／香菇、洋蔥
🟡果室，台南 ｜ 鳳梨、番茄、化應子、醬油膏
🟡鹹肉，新竹 ｜ 鹹豬肉／龍眼乾、乳酪
鹹香豬肉配上在地福原花生醬及青龍椒，是經典層疊的獨到風味。
🟡肉派，苗栗 ｜ 紅玉雞／植物肉、老菜圃、醃菜
🟡漁業，馬祖 ｜ 黃魚、淡菜／地瓜餃、紅槽、老酒
呈現馬祖人的一日三餐，早餐：海蠣餅，中餐：煎黃魚，晚餐：老酒麵線。
🟡湯飯，高雄 ｜ 虱目魚/芋頭、薏仁、魚湯、芹菜
以高雄知名的虱目魚粥作為發想，炙烤鱈場蟹殼畫龍點睛，底部以蟹肉薏仁燉飯為基底，再以洋蔥泥搭配煎香的虱目魚。
🟡剉冰，南投 ｜ 甘蔗、青茶凍、檸檬蛋白
使用阿里山的高山半生熟青茶製成茶凍，使用紅甘蔗、白甘蔗調配的甘蔗汁做成清爽的剉冰，再搭配新鮮青檸做的蛋白餅。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！