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「最狂員餐」以城市為題！聯手4私廚　吃遍全台飲食風情

▲最狂員餐「普橘島」集結4大私廚，以「城市」為題推出「客座／作 」新菜單。（圖／普橘島）
▲最狂員餐「普橘島」集結4大私廚，以「城市」為題推出「客座／作 」新菜單。（圖／普橘島）

家庭消費中心/綜合報導

橘子集團的員工餐廳「普橘島」（Gama Island），一天供4餐、每月還會舉辦高級晚宴「客座／作 Guests House」，整合私廚們一起聯手，讓員工用低於市場行情的價格，享受高級9道菜套餐。「客座」還能邀請非橘人一同參與，成為銜接橘人與橘外人的橋樑。

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「客座／作」全新菜單「城市」，由4位私廚著手發想，前後用盡3個月，堪稱時間及人力成本最高的一次菜單，集結了各地代表的料理及飲食風情。6月份起，一般套餐皆含3款台灣茶搭配，品飲來自土地的純淨風味，另可加價升級為清酒搭配。全新菜單「城市」、3款茶飲、3款酒品一次看。

▲4位私廚聯手發想「客座／作」全新菜單「城市」。（圖／普橘島）
▲4位私廚聯手發想「客座／作」全新菜單「城市」。（圖／普橘島）
📌「客座／作」全新菜單：城市

🟡早安，台北  ｜ 豆漿、米漿、芝麻    
永和豆漿是老台北人的早餐記憶，透過手工製的千層酥皮來呈現燒餅口感，夾入豆漿口味的卡士達，以及浸泡過蘭姆酒的布里歐麵包，最後加上特製的米漿冰淇淋。

▲早安，台北。（圖／普橘島）
▲早安，台北。（圖／普橘島）
🟡漁港，嘉義 ｜ 鮮蚵／蛋酥、青江菜　 
嘉義東石是台灣養蚵最有名的低方，以台灣平民小吃蚵仔煎為發想，將元素拆解重新組合。

▲漁港，嘉義。（圖／普橘島）
▲漁港，嘉義。（圖／普橘島）
🟡野菜，花蓮 ｜ 山蘇、龍鬚、過貓、剝皮辣椒　 
使用花蓮盛產的野菜及剝皮辣椒，設計一款很台味的野菜沙拉。其中山苦瓜切片泡冰水，並以糖漿蜜漬降低苦味。

▲野菜，花蓮。（圖／普橘島）
▲野菜，花蓮。（圖／普橘島）
🟡鮮羹，雲林 ｜ 龍珠／杏鮑菇、黑蒜、玉米餅 
使用雲林特色作物黑寶玉米，玉米粒低溫烘烤後磨成粉，製作成手工塔可餅皮，配上當地特產的乾魷魚嘴，呈現雲林在地小吃魷魚嘴羹的風味。

▲鮮羹，雲林。（圖／普橘島）
▲鮮羹，雲林。（圖／普橘島）
🟡三吃，宜蘭 ｜ 板鴨／馬鈴薯、鴨湯、鴨皮　 
產自宜蘭的櫻桃鴨，以新奇的方式重新呈現一鴨三吃的概念。

▲三吃，宜蘭。（圖／普橘島）
▲三吃，宜蘭。（圖／普橘島）
🟡醋鱔，屏東 ｜ 鱔魚／香菇、洋蔥 

▲醋鱔，屏東。（圖／普橘島）
▲醋鱔，屏東。（圖／普橘島）
🟡果室，台南 ｜ 鳳梨、番茄、化應子、醬油膏 

▲果室，台南。（圖／普橘島）
▲果室，台南。（圖／普橘島）
🟡鹹肉，新竹 ｜ 鹹豬肉／龍眼乾、乳酪 
鹹香豬肉配上在地福原花生醬及青龍椒，是經典層疊的獨到風味。

▲鹹肉，新竹。（圖／普橘島）
▲鹹肉，新竹。（圖／普橘島）
🟡肉派，苗栗 ｜ 紅玉雞／植物肉、老菜圃、醃菜 

▲肉派，苗栗。（圖／普橘島）
▲肉派，苗栗。（圖／普橘島）
🟡漁業，馬祖 ｜ 黃魚、淡菜／地瓜餃、紅槽、老酒 
呈現馬祖人的一日三餐，早餐：海蠣餅，中餐：煎黃魚，晚餐：老酒麵線。

▲漁業，馬祖。（圖／普橘島）
▲漁業，馬祖。（圖／普橘島）
🟡湯飯，高雄 ｜ 虱目魚/芋頭、薏仁、魚湯、芹菜 
以高雄知名的虱目魚粥作為發想，炙烤鱈場蟹殼畫龍點睛，底部以蟹肉薏仁燉飯為基底，再以洋蔥泥搭配煎香的虱目魚。

▲湯飯，高雄。（圖／普橘島）
▲湯飯，高雄。（圖／普橘島）
🟡剉冰，南投 ｜ 甘蔗、青茶凍、檸檬蛋白　 
使用阿里山的高山半生熟青茶製成茶凍，使用紅甘蔗、白甘蔗調配的甘蔗汁做成清爽的剉冰，再搭配新鮮青檸做的蛋白餅。

▲剉冰，南投。（圖／普橘島）
▲剉冰，南投。（圖／普橘島）
▲自6月份起，客座一般套餐皆含東方美人、紅韻紅茶、阿里山3款台灣茶搭配。（圖／普橘島）
▲自6月份起，客座一般套餐皆含東方美人、紅韻紅茶、阿里山3款台灣茶搭配。（圖／普橘島）
▲可加價升級為清酒，針對餐點搭配3款各具風味的酒品。（圖／普橘島）
▲可加價升級為清酒，針對餐點搭配3款各具風味的酒品。（圖／普橘島）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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