郭台銘轟「都更危老已失控」！居住正義只會發補助　營建署回應了

大限前湧上車潮！北市億元豪宅已預售28戶　總交易額直逼50億元

北市今年億元豪宅預售案交易已累計達28戶，總交易額直逼50億元。當中全台規模最大危老重建案「鑄慕」緊鄰國父紀念館，實價登錄顯示高單價在24樓頂樓戶，每坪達207.7萬元。（圖／翻攝鑄慕 Radium One臉書）
北市今年億元豪宅預售案交易已累計達28戶，總交易額直逼50億元。當中全台規模最大危老重建案「鑄慕」緊鄰國父紀念館，實價登錄顯示高單價在24樓頂樓戶，每坪達207.7萬元。（圖／翻攝鑄慕 Radium One臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

「平均地權條例」修正子法7月1日上路，私法人購置住宅採許可制，未來用公司名義購置豪宅不易，因此在7月1日前高端的豪宅市場出現一波上車潮，統計今年實價揭露資料顯示，北市預售案的億元豪宅，就已經累計達28戶，揭露金額約48億元，其中北市東區的危老改建案「鑄慕」，雖然多數總價不到億元，但目前已有9戶單價站上每坪200萬，最高價則是「敦南霖園」每坪282萬元，由於想買的多在新制上路前買進，新制上路後豪宅買氣恐大打折扣。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，法人購屋一直是高端豪宅市場常見的交易模式，一來有節稅優勢，二來資金調度也比個人方便，不過7月1日後用公司名義購置豪宅被嚴格管控，豪宅市場買氣短期勢必受到嚴峻考驗，未來如何突破找到好的銷售模式，或者觀察是否有新的契機讓豪宅再現生機。

▲由國泰建設都更改建的「敦南霖園」，去年11月成交22樓頂樓戶、21樓次頂樓戶交易，分別是總價3.92億元，每坪單價達285萬元，成為全台最貴都更豪宅。圖為敦南霖園3Ｄ模擬示意圖。（圖／截自國泰建設網站）
▲由國泰建設都更改建的「敦南霖園」，實價登錄揭露最高成交單價破280萬元，成為全台最貴都更豪宅。圖為敦南霖園3Ｄ模擬示意圖。（圖／截自國泰建設網站）
統計顯示，今年以來億元級豪宅揭露的預售案包括有「宏國大道城B棟」、「敦南霖園」、「鑄慕」、「國揚吉麟 」、「璞真之道」、「躍大直」、「最大直」、「富邦醴仁」、「樸園璞開石」、「松雍」與「世界明珠」等案。

成交總價與單價最高的都是「敦南霖園」，2戶揭露成交約3.8~3.9億元，高樓層的兩戶成交單價為每坪281與282萬元，億元豪宅成交總金額最多的是「世界明珠」，5戶揭露成交在2.8~2.9億元，單價每坪133~140萬元，今年總揭露金額約14億元。

大安區中全台規模最大危老重建案、也是日勝生創辦迄今推出的最高單價的輕奢豪宅案「鑄慕RADIUM ONE」，今年4月初公開銷售。據實登資訊，「鑄慕」已揭露45筆成交資訊，包括住宅44筆、店面1筆，其中每坪站上200萬元有9筆，幾乎都在18樓以上，其中最高單價在24樓頂樓戶，每坪達207.7萬元。

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