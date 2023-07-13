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2023上半年最賺豪宅出爐！3年內轉手賺3700萬　專家公開躺賺2關鍵

▲實價登錄顯示，天母知名豪宅「國泰天母」7樓戶屋主持有不到3年於今年5月轉售，帳面賺了3700萬元，成為今年上半年最賺的豪宅。（圖／台灣房屋提供）
▲實價登錄顯示，天母知名豪宅「國泰天母」7樓戶屋主持有不到3年於今年5月轉售，帳面賺了3700萬元，成為今年上半年最賺的豪宅。（圖／台灣房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

房市交易降溫，不過仍有豪宅屋主轉售獲利。今年5月，天母知名豪宅「國泰天母」，最新交易近200坪以1.82億元成交、每坪約120萬元，實價登錄顯示原屋主2020年取得價格為1.45億，僅持有不到3年售出，帳面上增值3700萬元，可說是今年豪宅轉手增值最多，也是近三年獲利最高的天母豪宅交易。

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台灣房屋天母七段加盟店店長黃翊華表示，「國泰天母」7樓戶，屋齡近9年且仍是毛胚屋，該戶已有兩次歷史交易紀錄，第一手屋主於2014年以約1.7億元買進，不過2020年以1.45億轉售，當時賠掉2476萬元；今年初再度釋出銷售時，曾開價1.98億元，如今實價揭露該戶以1.82億元成交，幾乎是開價打9折出售，頗符合議價空間，且成交單價120萬元，也合乎該社區中低樓層目前行情。 

▲2023上半年台北億級豪宅轉手增值前五名。（圖／台灣房屋提供）
▲2023上半年台北億級豪宅轉手增值前五名。（圖／台灣房屋提供）
台灣房屋觀察歷史實價揭露資料，今年上半年台北市豪宅轉手增值前五名交易，天母、內湖等地區分別有兩筆，中正區1筆，這五筆交易增值都超過千萬，第一名「國泰天母」增值3700萬，第二名是內湖指標豪宅「長虹天璽」9樓戶，前一手屋主持有10年多售出，帳面增值2102萬元；「璞真水寓」7樓戶，前一手屋主持有8年多，帳面增值1390萬元；中正區豪宅「力麒麒御」10樓戶和天母「仰哲」，帳面分別增值1380萬元、1112萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，一般來說豪宅增值的關鍵有二，一為「持有時間長」、二為「區域利多到位」。「璞真水寓」、「力麒麒御」都持有超過八年；而「長虹天璽」則持有逾十年，除了長期累積帶來的增值，還經歷電塔拆遷後的補漲，是內湖區增值最顯著的豪宅；至於「國泰天母」的最新交易雖然僅持有近三年，但是因2020年取得時，前屋主賠售，價格為相對低價，且對於許多豪客而言，優質路段的指標豪宅釋出稀少，所以在市場交易低迷之際，仍有突出的表現。

第一建經研究中心副理張菱育表示，住宅持有逾2年、但未滿5年，房地合一稅稅率為35%，以國泰天母最新交易來看，扣除相關成本後，需繳大約1200萬元的稅，而《平均地權條例》子法已於7月上路，對於私法人購置不動產採取許可制，過去透過公司名義購置不動產以節稅的行為，將大幅減少，因此新制勢必會影響高總價市場，估計下半年高總價物件交易，以自然人名義購入的比例將大幅增加。

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