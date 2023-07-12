大道熱炒店「白飯之亂」吵到停業！老闆背後故事曝　獨養2兒長大

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王老闆曾於5年前曾接受節目《台灣1001個故事》專訪，他在影片中坦言過去曾是八大行業股東，風光過一時，當時家裡四口人吃穿不愁，卻不料妻子後來遇上車禍離世，一家人的日常因此被打亂，當時王老闆甚至因為傷心過度，一個月內就爆瘦20公斤以上。妻子離世時，家中大兒子年僅13歲，性格變得沉默、3歲小兒子仍是需要悉心照顧的年紀，這讓王老闆當時心力交瘁。
王老闆回憶起當時，各種突發狀況仍接二連三地找上門，先是大兒子摔傷手、小兒子又感染腸病毒，兩人雙雙住院，這讓他超級自責，認為自既沒照顧好孩子，愧對亡妻，甚至一度情緒激動，萌生想隨愛妻而去的念頭。
但當時躺在病床上的大兒子，開口向爸爸說出了關鍵的話「你還有我跟弟弟，你不能就這樣丟下我們」，讓王老闆自此下定決心要振作。開始拿起鍋鏟學習煮菜，想讓孩子們吃到記憶中媽媽的味道，還努力鑽研食譜，不斷變換菜色，養成了一身好手藝。而後來又遇到政府大力掃蕩八大，讓王老闆中一度負債500萬元多，也讓他下定決心轉換跑道，在身邊友人鼓勵下，開了這間熱炒店，經過一番打拼，終於有現在的模樣。
昨（11）日大道快炒老闆接受《NOWnews》記者訪問時，也提到自己的手機密碼等等，至今都還是使用著老婆的生日，思妻之情，早已溢於言表。
不料今（12）日下午1點50分，大道創意宴會館在臉書上宣布， 因最近引發的事件造成社會資源的浪費以及事件衍生出的言論造成學生們直接與間接的傷害，在此謹向學生們暨社會大眾致上最深的歉意，為此大道創意宴會館謹訂於7/16(日)起無限期暫停營業待整個事件整理告一段落。