米其林名廚林明健新店「AKIN」菜色開箱　千層酥餅內竟是爆甜海膽

我是廣告 請繼續往下閱讀
套餐中13道餐點運用發酵、熟成、炭烤、油封等豐富技法，並融合了多層次元素，像是「馬糞海膽、金桔、大葉」，是從港點千層蘿蔔絲酥餅汲取的靈感，油酥皮內包覆北海道馬糞海膽、發酵金桔醬油及日本大葉酥炸而成，大口咬下是鬆化酥皮，接著綿滑潤口又有飽滿鮮甜味的海膽，加上大葉獨特清香做為後韻。明明是滿富油脂的一道菜，卻輕盈迷人，縈繞於口的香氣令人回味再三。
「喜知次、昆布飯、娃娃菜」則是利用了高檔的日本喜知次，當然偶爾缺貨時則會是同樣肉質細嫩的紅喉等當季魚種。魚肉排先刻意乾式熟成3~5日，再炭烤，魚皮酥、魚肉嫩。底下則有北海道七星米飯與鮮魚高湯、乾蔥白酒濃縮液、醃檸檬煮成的昆布飯，還拌入九層塔油、蝦夷蔥、油蔥酥、新鮮柚子皮等，濃醇之中又有檸檬果香與柚子增添了清爽，多層次的豐盈滋味，甚至捨不得吃掉最後那一口飯。
主餐處理的火候也極佳，「和牛、仁當、蕪菁」此菜的靈感來自Chef Kin喜愛的南洋料理仁當牛肉。選用日本A5和牛油花豐富腴美的紐約客部位炭烤，3分熟看似很生，吃起來卻柔軟鮮香，好似鮪魚大腹肉那般的醉人美味。而搭佐的仁當醬以多種香料熬煮，並有清甜的日本蕪菁與滑嫩川七平衡濃郁滋味。
新開幕的AKIN整體空間以岩洞為設計主軸，原木、岩石、青苔等大地元素都蘊藏其中，展現自然有機的舒適氛圍。餐廳裡如洞穴般深邃沉穩空間，長達5.6公尺的ㄇ字型原木板前餐桌，每餐期僅能設置16席，有如沉浸式體驗的劇場，饕客也更方便與Chef Kin交流。
首波套餐每位價格定在7880+10%元，侍酒師餐酒搭配2280元/含自家釀製康普茶調飲共5杯無酒精飲品；也有2680元，享5杯精選酒款；3280元則有7杯精選酒款。
另外，MMHG 湘樂餐飲集團旗下台灣首家當代海岸料理「COAST」適逢開業三周年，將延攬世界知名主廚來台客座。2023 年 7 月 16 日及 17 日邀請今年榮獲亞洲 50 最佳餐廳評選第一名的「LeDu」其米其林星廚 Chef Ton，偕同旗下普吉島最佳餐廳「Samut」主廚 Chef Banky 快閃台北，雙廚將與 COAST 駐店主廚 Jessada Pod Kruapunt（Chef Pod）聯手推出僅兩晚的「海岸線限定套餐」，結合泰國與台灣時令海岸食材，演繹專屬於海洋的獨特風味，餐會含餐酒搭配，每位 8800元+10%元，每日皆限量席次。