咖啡喝多少算過量？醫曝「上限杯數」 6症狀是咖啡因過量警訊
對於許多上班族而言，工作前來上一杯咖啡提神，已是不可缺少的一件事。咖啡雖然可以專注力、抗疲勞等好處，但過量卻也會出現各種副作用。對此，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒也點出每日咖啡攝取的「上限杯數」，同時點出身體出現「6症狀」，就是咖啡因過量警訊。
記者潘毅/綜合報導
黃軒日前在臉書發文表示，根據許多研究報告指出，咖啡對健康也有一些益處，例如能夠提升基礎代謝率、增加自噬作用，甚至預防失智等。然而，同時也有一些副作用需要注意，如影響睡眠、刺激胃酸分泌、提高血壓以及可能導致腎上腺疲勞等問題。
為什麼早上喝咖啡很重要？黃軒解釋，因為咖啡因，是一種作用於中樞神經系統的興奮劑，可以提高警覺性和精神狀態。而咖啡因的作用在攝入後30到60分鐘內達到峰值，然後逐漸下降。一個健康成人的咖啡因半衰期大約是「3～4個小時」，這意味著血液中的咖啡因含量要降到原來的一半，需要3到4小時。每個人代謝速度不同，他並建議「下午2-3點前，喝最後一杯咖啡」，若太晚可會影響到睡眠。
黃軒同時也建議大家在飲用咖啡時要適量，不要過量或過於頻繁。一般來說，每天攝取的咖啡因量不宜超過300毫克，相當於約三杯中杯的咖啡。
黃軒也提醒，當有以下6症狀，可能就是咖啡攝取過量了，包含「心跳過快或不規則」、「焦慮或緊張」、「失眠或睡眠品質差」、「胃痛或胃食道逆流」、「頭痛或頭暈」、「尿頻或排便困難」。