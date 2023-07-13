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以茶入酒！étage 15攜手台南在島之後打造愜意餐酒體驗

▲étage 15位於市區、擁有港都絕佳灣區視野，盡收高雄都會美景。（圖／étage 15提供）
▲étage 15位於市區、擁有港都絕佳灣區視野，盡收高雄都會美景。（圖／étage 15提供）

記者陳美嘉／高雄報導

位於Hotel dúa R樓 étage 15西餐廳，今夏將與台南最會營造氣氛知名酒吧 「After Island在島之後餐酒館」的主理人大喬攜手合作，以茶入酒、用「夏。午茶」概念帶來4款限時客座調酒，為港都的夜空增添愜意氛圍。

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▲étage 15邀請台南在島之後主理人兼調酒師大喬客座。（圖／étage 15提供）
▲étage 15邀請台南在島之後主理人兼調酒師大喬客座。（圖／étage 15提供）
在島之後餐酒館以其「無酒單調酒」別具特色，更是台南一定要拜訪的朝聖名店。étage 15於7/28、7/29 21:00~01:00邀請《After Island在島之後餐酒館》主理人兼調酒師大喬客座，此次限時客座之夜以「夏。午茶」概念出發，結合下午茶元素，集視覺、氣味、茶香、茶味及不可或缺的甜點，各使用Gin、Vodka和Rum等不同基酒融合。

▲限時客座之夜以「夏。午茶」概念出發，推出4款特調。（圖／étage 15提供）
▲限時客座之夜以「夏。午茶」概念出發，推出4款特調。（圖／étage 15提供）
這次聯手推出4款特調，分別是清新木質氣味「壽山散策」、驚喜口味「午後鹽埕」、多層次口感的「美麗島之心」則使用納言紅豆鹹奶油，以及夏季必備消暑聖品小玉西瓜特製的「夏日港都」。

étage 15自2022年底重新開幕，無論是早、午、晚餐至宵夜提供多樣精緻餐點，客人們在品嚐美食的同時，感受城市夜景的浪漫，酒類及飲品更是全天無間斷供應。客座之夜大喬將以其獨特調酒手法結合多元風味與氣味，帶來台南品酒文化及府城悠閒步調。

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