跌倒死亡率竟比癌症高？名醫教2招自測「肌少症」 改善方法快學
腿被喻為人的第二心臟，外科名江坤俊醫師出席健康器材TANITA記者會提醒，久坐又沒有運動的族群，要留意肌少症的問題找上門，尤其老人年齡增長，肌肉量隨之減少，導致跌倒風險提高，而65歲以上老年人若跌倒導致髖部骨折後，一年內死亡率高達14%-36%，甚至比罹癌死亡率還高，醫師也呼籲民眾可用2招簡單自測，並透過腿部運動來改善肌肉流失問題。
記者鍾怡婷/綜合報導
江坤俊醫師在TANITA新品發布會上提到隨著年齡增長，腿部肌肉會不斷加速流失，40歲以後肌肉量會以每十年減少百分之八的速度急速降低，估計全台有至少20萬的銀髮族面臨肌少的威脅，且靜脈的血要回流心臟，需要依靠小腿的肌肉，若是腿部肌力不足，身體循環也會受到影響，建議任何年齡層都要訓練腿部肌力，在40歲前儲備肌肉量，40歲後持續運動減緩肌肉流失。
醫師也強調，有不少年紀大的民眾，由於身體狀況不佳長期久坐不動，但身體反而每況越下、增加跌倒風險。根據《NOWnews今日新聞》過去報導顯示，跌倒後若髖部骨折對老年人來說是致命傷害，除了骨折後除引發急性疼痛症狀外，也可能導致長期臥床、住院等活動受限及生活功能喪失等情況，甚至增加死亡率。
但一般肌少症很難量化，想要判斷是否有相關問題，除了到醫療院所做電腦斷層來確認外，江坤俊醫師也建議，年紀增長了以後可以自我測驗、觀察家人，是否會有毛巾越擰越不乾、開瓶需要人家幫忙等，這些恐怕都是肌少症找上門的前兆，需要儘快針對肌力做補強訓練。
醫師也建議按造自身狀況，選擇適合自己的運動強度，像是走路、爬山都是很好的腿部訓練。健身教練Eric則建議在家中也能輕鬆訓練腿部肌肉的幾個動作，包括腳部運動之母「深蹲」，也可以做分腿蹲、側蹲與側抬腿，都能有效提升腿部肌肉，也能加上彈力帶增加阻力提升訓練強度。