早餐店「員工旅遊21天」超狂！親友爆：歐洲爽玩 他突破盲點笑翻
不少公司都會舉辦所謂員工旅遊，隨著疫情解封，甚至帶團出國都是非常常見的事情。然而，近日就有網友發現一家早餐店貼出公告，表示他們即將展開為期21天的員工旅遊，讓他感到非常羨慕，不過貼文曝光後，釣出不少餐飲業同行突破盲點，掀起廣大迴響。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼文指出「好羨慕喔！」只見貼出的照片，一家早餐店貼出公告「我們要出去玩囉！親愛的顧客您好，本店將於112年7月14日至112年8月3日，舉辦為期21天員工旅遊，112年8月4日恢復正常營業！」
結果貼文曝光後，不少餐飲同行都出面表示「這肯定是自家人出去而已，沒有員工」、「員工就是老闆一家子，別誤會了」、「我以前在餐廳打工，後來老闆要出去玩一個禮拜，直接在門口貼是因為員工旅遊，我們員工都放無薪假，出去玩的是老闆一家人」、「餐飲業路過，老闆跟老闆娘之前出國一禮拜，我們直接放無薪假真的謝謝」、「笑翻了，這真的不可能帶全部員工去爽21天好嗎」。
而也有親友留言透露表示「該家店老闆們去歐洲玩了」，讓不少人也提到「暑假熱生意沒那麼好，而且餐飲業非常辛苦，好好犒賞自己應該的」、「講實在，餐飲業一年也休息不到幾天，放個長假真的應該的」、「在學區吧？放暑假生意銳減，乾脆不開，好好休息實在！」、「學區早餐店吧，像我們學校附近早餐店暑假也會有長時間休息的情況，老闆娘說他們也是出去玩」。