台北房租很貴？痛苦指數竟然只排全球倒數第二　最慘竟是印度孟買

2023全台Q2新建案推案量創3年新高　台中90案奪冠！成交均價4字頭

▲2023年Q2台中新建案狂推90案奪冠。圖為七期豪宅區，中台灣十大豪宅幾乎全在七期新光三越、歌劇院、秋紅谷所形成的金三角內誕生。（圖／品牌提供）
▲2023年Q2台中新建案狂推90案奪冠。圖為七期豪宅區，中台灣十大豪宅幾乎全在七期新光三越、歌劇院、秋紅谷所形成的金三角內誕生。（圖／品牌提供）

記者徐銘穗/綜合報導

根據591新建案統計，今年第2季受住宅新案助攻，全台新案總銷為5323.8億元，季減9%，年增26%，寫下近3年同期新高，不只如此，個案數、戶數也較上季成長2~3成。至於房價依舊漲多跌少，目前全台新案平均每坪開價為52.3萬，季增4%，成交均價每坪48.6萬，同樣季增4%，只是受限營建成本高居不下等因素，房價修正空間十分有限。

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數字科技(5287)旗下591新建案分析，本季推案水位回升主要是受惠第1季延推案進場，加上後續市場變數多，建商紛紛搶在本季公開，進而帶動住宅市場回溫，部分區域如新北三重更有醞釀已久的指標案進場。不過整體來說，因下半年還有選舉、囤房稅2.0等議題攪局，買氣無法反映在建案去化速度上，也讓多數建商呈現保守姿態，估計2023全年推案量約落在1.6~1.8兆元間，較去年近2兆元呈現一定程度的回檔。

▲新北市本季在三重區指標案「晴空大地」挹注下價量齊揚。(圖／591新建案提供)
▲新北市本季在三重區指標案「晴空大地」挹注下價量齊揚。(圖／591新建案提供)
以台北市來說，本季進場個數僅26件，又適逢景氣前景未明且區內多為高總價、高單價產品，使資產族出手意願降低，導致置產及投資型產品銷況備受衝擊，目前北市轉為個案表現，以「總價低、坪數小、夠稀有」的自住產品較能突圍，像位於大安區的「品嘉敦品藏」，就因戶數少，加上總價相對低及周遭多為無電梯產品，3個月便傳出完銷捷報。

新北市一掃上季陰霾，本季不僅在指標案挹注下價量齊揚，包括板橋、三重、土城及林口等推案熱區均湧現逾百億案量，銷況也在新法上路前催出一波買氣，尤其捷運周邊的自住、置產型產品銷售表現不俗。如三重區不只有總銷200億的指標案「晴空大地」公開，二重疏洪道重劃區內亦有「潤泰峰左岸」登場，新案熱絡亦同步帶動人潮回流，目前全區案場平均每周來人更衝高至35組左右，高居新北第一。

桃園這波回穩，推案主力仍為青埔、中路及小檜溪等重劃區，買氣方面則受新北、新竹的高房價擠壓有所提升，但因區內不少建案已接近完工，在自備款壓力及價格認知落差下買方猶豫期拉長，因此現階段有不少案場紛紛端出低首付、低自備等促銷方案吸引買方上門。

至於新竹縣市則呈現一冷一熱，像新竹縣高價區塊竹北市，便苦於高房價影響導致建案銷況緩慢，建商推案意願因而相當薄弱；反觀新竹市在指標案及舊市區都更、危老案支撐下量能不墜，但因近期新案普遍以大坪數產品且建商讓利有限，買方有出現轉往總價較低的2房產品跡象。

▲高雄第2季在三民區等地有不少新案出籠，推案市況回暖。(圖／591新建案提供)
▲高雄第2季在三民區等地有不少新案出籠，推案市況回暖。(圖／591新建案提供)
轉往中南部，台中本季市況雖然止跌回升，不僅個案數激增2~3成，量能也重返千億大關，但如北屯、西屯及南屯等區因房價轉入高原期，像西屯區目前小宅建案每坪開價均已站穩6字頭，水湳特區均價更是一路衝高至8、9字頭，造成自住客追價力道明顯弱化，買氣復甦空間有限。此外，新興地區海線沙鹿、梧棲也處於冷靜期，來人及供給雙雙銳減，目前僅有寶佳、新業等品牌建商持續在當地布局開案。

南二都方面，台南第2季繳出個案數季增2成、年增4成的好表現，不過前季適逢329檔期推案爆發墊高基期，故總銷、戶數及房價較上季縮水，加上目前台南因供給急遽升高，部分地區逐漸浮現賣壓疑慮，整體市況起伏不定。至於高雄在歷經上季沉寂後，這次包括三民、小港、仁武在內等地均有不少新案公開，也助攻高雄價量表現亮眼；但總體來說，建案在大環境影響下去化緩慢，反倒是地上權案憑藉較為親民的總價，衝出不錯銷況。

▲2023年Q2六都、新竹縣市新進場建案狀況。(圖／591新建案提供)
▲2023年Q2六都、新竹縣市新進場建案狀況。(圖／591新建案提供)
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