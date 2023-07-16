如何買房／青安貸款千萬以下可全貸？別誤會！影響房貸成數5因素

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對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，原PO可能搞錯自備款88萬與青安貸款的用意了，前者來說，撇除預售屋各種交款（訂金、簽約金、工程款等），買房一般就是要準備2至3成自備款，還要額外預留家電、家具、裝潢錢與規費。
想了解更多青安貸款優惠內容與申請資格，請見相關報導：青安貸款1.775%「大禮包」8/1上線！資格5大QA懶人包 這點要注意。
回到房貸這件事，預售屋貸款成數約7成5至8成5之間，中古屋貸款成數約6到7成，實際會因申請人收入、財務與信用狀況，以及房屋鑑價價格等因素而異。若能貸到較高的成數及較長的年限，生活負擔就能有喘息的空間。永豐銀行曾公開影響房貸成數的5個原因：
1、個人信用分數與銀行貢獻度
每個人的信用紀錄都會留在聯徵中心，提供銀行審核貸款申請時，評估申請人的還款能力。另外也會透過銀行貢獻度，如平時有無長期定存、購買基金，以及是否為大額活存或固定往來的客戶等因素，以決定貸款成數。
2、物件屋齡
房屋屋齡也是影響貸款成數的原因，一般來說預售新屋的貸款成數都會高於中古屋。通常是預售屋7成5至8成5之間，中古屋約6到7成。
3、物件坪數
銀行會根據房屋坪數是否高於15坪，作為是否提高貸款成數的判斷因素之一。
4、座落地段
如果房屋靠近捷運站1000公尺內，或位於蛋黃區中，即使是中古屋，因為地段價值高，銀行仍願意提供高貸款成數。反之，若地處偏遠，或位於無尾巷中，貸款成數將受限縮。
5、週邊有無嫌惡設施
如房屋週邊方圓100公尺內有加油站、垃圾回收廠、電箱及電塔、宗教建築及殯儀館等嫌惡設施，也會影響貸款成數上限。
曾有網友分享在臉書「買房知識家 A你的Q」中分享，他買雙北捷運沿線50年公寓，成功貸8成，可見在核貸成數上，地段因素明顯優於屋齡。而整體的貸款成數上限也會被房市的熱絡程度影響，在過去幾年房市繁榮時，曾經出現過房貸成數9成的房貸承作案例，近年來的高標則平均落在7~8成之間。
對了，一戶3萬元的房貸補貼目前仍可申請，最後上車期限是今年12月29日下午5點止，想了解更多申請資格、線上申請網址，請見相關報導：1戶3萬元房貸補貼已上線！申請4步驟公開 網址、入帳日懶人包。
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